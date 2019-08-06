Русфинанс Банк в 1 полугодии выдал более 54 тысяч автокредитов

По итогам первого полугодия 2019 года объем выдач автокредитов Русфинанс Банком увеличился на 41% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и превысил 45,6 млрд рублей. Банк выдал более 54 тысяч кредитов – это наивысший показатель среди российских банков, предлагающих услуги автокредитования, сообщает пресс-служба Русфинанс Банка.

Высокий спрос у клиентов Русфинанс Банка в отчетный период был на кредиты, оформляемые в рамках действующих государственных программ льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Кроме того, заемщики активно привлекали средства для приобретения премиальных автомобилей и с пробегом, а также пользовались программой «Balloon», позволяющей существенно снизить ежемесячный платеж.

Русфинанс Банк в качестве банка-партнера принимает участие в реализации госпрограмм льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Заемщикам доступны предложения банка, чтобы получить субсидию в размере 10% от стоимости нового автомобиля, приобретенного в кредит, по цене до 1 млн рублей. Для жителей Дальневосточного федерального округа субсидия составляет 25%. Повышенным спросом среди заемщиков Русфинанс Банка пользуется продукция LADA, KIA, Hyundai, Volkswagen, Skoda и Renault.

Напомним, в текущем году господдержка автомобильного рынка впервые возобновилась 1 марта и действовала около трех месяцев. При этом правительство России приняло решение о перезапуске программ льготного автокредитования с 1 июля и выделило с этой целью дополнительные бюджетные средства в размере 6 млрд рублей.

«Ожидаем, что действие госпрограмм «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» продлится до конца текущего года и останется одним из ключевых драйверов роста спроса на новые автомобили в России во втором полугодии», – заявлял ранее агентству «АВТОСТАТ» заместитель начальника управления продуктовой политики департамента автокредитования Русфинанс Банка Алексей Бессонов.