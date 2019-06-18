Subaru объявила скидки на автомобили в августе

Компания «Субару Мотор» разработала специальные условия на покупку новых автомобилей Subaru в августе.

Так, компанией внедрена программа лояльности «I`m a Subarist», участником которой автоматически становится любой, кто приобрел автомобиль Subaru у официального дилера и обратился повторно для покупки нового Subaru с условием сдачи старого в трейд-ин. Участникам программы в зависимости от модели автоматически предлагается выгода от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, сообщает пресс-служба «Субару Мотор».

Кроме того, программа трейд-ин Subaru Upgrade позволит «субаристам» получить дополнительную выгоду от 130 тыс. до 250 тыс. рублей в зависимости от выбранной модели.

В результате максимальная выгода при соблюдении условий участия в программе «I`m a Subarist» составит: на Subaru Forester – 250 тыс. рублей, на Subaru Outback – 400 тыс. рублей, на Subaru XV – 230 тыс. рублей, на Subaru Legacy – 350 тыс. рублей, а на Subaru WRX/STI – 200 тыс. рублей.

Если же потенциальный покупатель является владельцем автомобиля другой марки, то в рамках программы трейд-ин Subaru Upgrade ему предлагается выгода на новый Subaru, которая составит от 130 тыс. до 250 тыс. рублей. С учетом дополнительных условий, выгода при покупке Subaru Forester составит 200 тыс. рублей, Subaru Outback – 300 тыс. рублей, Subaru XV – 180 тыс. рублей, Subaru Legacy – 300 тыс. рублей, Subaru WRX/STI – 150 тыс. рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам семи месяцев 2019 года российские дилеры Subaru реализовали 3911 автомобилей – на 7% меньше, чем годом ранее.

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