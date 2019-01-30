Skoda объявила скидки на автомобили в августе

Компания Skoda Auto Россия продлевает специальные условия на покупку автомобилей марки, которые будут действовать с 1 по 31 августа.

Так, выбирая внедорожник Skoda Kodiaq в этот период можно сэкономить до 206,5 тыс. рублей, а при покупке флагманского Superb – до 215 тыс. рублей. Будущие владельцы модели Octavia или компактного лифтбека Rapid могут получить выгоду до 162,4 тыс. рублей и до 128,1 тыс. рублей соответственно, сообщает пресс-служба чешской марки.

С 1 по 31 августе по-прежнему актуальны предложения по классическому кредиту и кредиту Simply Clever. Для Superb предусмотрена ставка от 8,9%, а для Kodiaq – от 6,9%. При этом первоначальный взнос для обеих моделей составит от 15%. Для будущих владельцев Rapid и Octavia ставка составит от 3% при первоначальном взносе от 50%. В этом месяце также продлевается акция при покупке моделей Octavia и Kodiaq с тарифом по страхованию КАСКО 3%.

Также в августе продолжает действовать программа Утилизация/Трейд-ин. Клиенты бренда смогут сэкономить до 130 тыс. рублей в зависимости от сдаваемого автомобиля. Предложение действует для всего модельного ряда Skoda 2019 года выпуска

Напомним, по итогам первого полугодия 2019 года российские дилеры Skoda реализовали 39828 автомобилей, что на 9,6% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Бестселлером марки на российском рынке в отчетный период остается компактный лифтбэк Rapid – на нем остановили свой выбор 16978 покупателей, что соответствует уровню прошлого года. Второе место занимает Skoda Octavia с показателем 11499 проданных автомобилей (-4%). Замыкает тройку бестселлеров марки внедорожник Kodiaq, чьи продажи составили 10591 единицу (рост в 3 раза).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Skoda в третьем квартале 2019 года планирует начать продажи в России обновленного Superb. На четвертый квартал запланирован старт российских продаж кроссовера Karoq.