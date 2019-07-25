Автомобили Audi доступны в лизинг на специальных условиях

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Автомобили Audi доступны в лизинг на специальных условиях

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ВТБ Лизинг запускает новое предложение по приобретению автомобилей Audi для корпоративных клиентов компании. Размер поддержки от производителя для модели Audi A6 55 TFSI quattro в поставке увеличивается до 14% от рекомендованной розничной цены, для автомобилей в наличии – до 8%. Срок заключения договора возможен до 30 сентября 2019 года, сообщает пресс-служба ВТБ Лизинг.

Напомним, цены на Audi A6 55 TFSI quattro начинаются от 3 млн 995 тыс. рублей. Автомобиль нового поколения получил интеллектуальную цифровую систему управления MMI touch response с двумя сенсорными экранами, инновационные ассистирующие системы и широкие возможности персонализации. В перечне ассистентов – до 39 различных систем помощи водителю, включая такие новые функции, как система помощи проезда перекрестков и адаптивный ассистент движения.

Кроме этого, специальные условия действуют и на автомобили Audi Q7 S-Line Edition. В зависимости от комплектации выгода может составить до 18% от рекомендуемой розничной цены. В рамках предложения клиенты могут воспользоваться также программой Trade-in. Напомним, стоимость Audi Q7 S-Line Edition составляет от 4 млн 507 тыс. рублей. Автомобиль получил окраску кузова металлик, спортивный пакет S line, черный Titanium Black стайлинг-пакет внешней отделки Audi Exclusive, 21-дюймовые легкосплавные диски Audi Sport, черные направляющие для багажника на крыше и др.

В рамках новой программы лизинговая компания окажет помощь клиенту со страхованием и постановкой автомобиля на учет в ГИБДД. Таким образом, оформляя автомобиль в лизинг, юридическое лицо получает готовое к эксплуатации транспортное средство.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого полугодия 2019 года российские дилеры Audi реализовали 7313 автомобилей, что на 1% меньше по сравнению с прошлым годом.

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, источник: АВТОСТАТ

Теги: лизинг спецпредложения премиум-марки f&i финансы audi audi a6 audi q7

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