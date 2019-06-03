Кроссоверы KIA Soul и Sorento Prime доступны в кредит на специальных условиях

Русфинанс Банк расширил программу кредитования KIA Finance и запустил новое кредитное предложение, ориентированное на покупателей внедорожника KIA Sorento Prime. Специальный тариф предполагает ставку в размере 11% годовых при покупке в кредит данной модели, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Кроме того, Русфинанс Банк предлагает специальные кредитные условия для будущих владельцев кроссовера KIA Soul. Для приобретения этой модели клиенты Русфинанс Банка могут воспользоваться кредитной программой с гарантированной остаточной стоимостью и низким ежемесячным платежом (от 6 тыс. рублей). Выгода в этом случае составит до 40 тыс. рублей. Также предлагается возможность кредитования с процентной ставкой 9,9% (выгода 20 тыс. рублей).

«Бренд KIA в течение уже 15 лет остается ведущим стратегическим партнером Русфинанс Банка, с которым мы активно наращиваем сотрудничество, в том числе при реализации в России госпрограмм льготного автокредитования», – отметил начальник управления продаж департамента автокредитования Русфинанс Банка Павел Самойлов.

«Мы видим высокий интерес со стороны наших клиентов к покупке автомобилей KIA в кредит по программе KIA Finance. Для полноценной реализации всего комплекса финансовых сервисов, связанных с приобретением автомобиля, мы развиваем успешное взаимодействие с Русфинанс Банком и ведем работу по внедрению новых оригинальных решений», – заявил, в свою очередь, управляющий директор KIA Motors Russia & CIS HQ Александр Мигаль.

При покупке нового KIA Soul по программе KIA Finance в Москве и Московской области действует специальное предложение «Всегда будь в движении», разработанное KIA Motors Russia & CIS HQ в партнерстве с каршеринговой компании Belka Car. В рамка инновации заемщик получает право в течение года бесплатно использовать в столице и области еженедельно по 100 минут любой KIA Rio в парке Belka Car.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам июня доля продаж с использованием кредитных предложений KIA Finance составила более 38% от розничных продаж автомобилей KIA. С начала 2019 года предложениями KIA Finance и банков-партнеров воспользовалось более 37 тыс. клиентов (+6%). В рамках KIA Finance наиболее популярной моделью является KIA Rio, на которую приходится более 44% от общего числа кредитных договоров.

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