Каждый второй автомобиль Hyundai продается в кредит

По итогам первого полугодия 2019 года доля продаж автомобилей Hyundai в кредит составила порядка 50% или 33,5 тыс. машин, из них на программы Hyundai Finance пришлось 25,4 тыс. авто или 76%. Этот показатель вырос на 10% по отношению к аналогичному периоду 2018 года, сообщает пресс-служба корейской марки.

Продажи по программе «Старт» по сравнению с первыми шестью месяцами прошлого года увеличились более, чем в два раза, составив 11,1 тыс.кредитов. Также около 8,1 тыс. автомобилей нашли своих владельцев в рамках программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Во втором полугодии фокус внимания будет направлен на разработку новых финансовых продуктов, которые дадут возможность еще большему числу клиентов стать владельцами собственного автомобиля Hyundai.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания «Хендэ Мотор СНГ» объявила об участии в программах «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», возобновленных в рамках господдержки автокредитования с 1 июля 2019 года. С их помощью можно приобрести в кредит Hyundai Solaris и Hyundai Сreta 2019 года выпуска, стоимость которых не превышает 1 млн рублей.

Вновь запущенная кампания реализована совместно с банками-партнерами Hyundai Finance: «Сетелем банк», «Русфинанс банк» и «Совкомбанк». По ее условиям покупателям предоставляется скидка в размере 10% от стоимости приобретаемого автомобиля (для жителей Дальневосточного федерального округа 25%). Под действие программ попадают кредиты, выданные в рамках Hyundai Finance и «Старт»/«Старт плюс», а также новой программы «Старт с Кредитными каникулами», в том числе и с первоначальным взносом от 0%.

Клиенту необходимо внести минимально возможный первоначальный взнос, предусмотренный условиями программы кредитования одного из указанных выше банков, а государство добавит еще 10% (для жителей Дальневосточного федерального округа – 25%) от стоимости автомобиля, тем самым уменьшив сумму кредита.

Программа «Первый автомобиль» ориентирована на клиентов, которые планируют приобрести автомобиль впервые. Для этого им необходимо соответствовать ряду требований: не иметь ранее в собственности автомобиль и оформленные автокредиты с 2018 по 2019 год, обладать водительским удостоверением и не заключать в 2019 году иных кредитных договоров на приобретение автомобиля.

Программа «Семейный автомобиль» разработана для поддержки семей, имеющих двух и более несовершеннолетних детей. Этот факт необходимо подтвердить документально. Также клиент должен иметь водительское удостоверение, не иметь оформленных автокредитов на покупку автомобиля с 2018 по 2019 год и не заключать в 2019 году иных договоров на приобретение автомобиля.

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