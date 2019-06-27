Представители Automama рассказали журналистам, как проще получить автокредит у банков

Сегодня, 18 июля, в Москве состоялся закрытый пресс-завтрак, на котором розничная сеть Automama презентовала внедрение в свой скоринговый сервис кредитного рейтинга. Перед СМИ выступили генеральный директор компании Никита Быков, директор департамента информационных технологий и интернет развития Антон Ларичев, начальник отдела счастья клиентов Анатолий Томилин. Речь шла о том, как современные технологии помогают упростить для человека получение автомобильного кредита.

Генеральный директор компании Никита Быков рассказал, почему даже вполне благополучным с точки зрения финансов клиентам банки иногда отказывают в выдаче кредита на автомобиль. Всему виной разные оценки кредитоспособности клиентов. Одни финансовые учреждения готовы отказать в оформлении кредита, если у человека есть неоплаченные штрафы ГИБДД, другие - обращают внимание на наличие ипотеки и незакрытого активного потребительского кредита, третьи - готовы помочь деньгами, но при условии страхования жизни или оформления КАСКО. Как правило, вам никто не объясняет этих причин, а просто озвучивают отказ.

«Мы помогаем покупателям автомобилей с пробегом более грамотно работать с банками», - говорит Никита Быков. С помощью информационных технологий можно заранее узнать состояние своей кредитной истории и просчитать собственный кредитный рейтинг так, чтобы обращение в банк завершилось только позитивом. Как пояснил Антон Ларичев, на решение банка можно повлиять еще до подачи документов, проработав «зоны», по которым у вас на данный момент не очень хорошие показатели. Специалисты Automama, используя свои наработки, уже делают это для своих клиентов в качестве дополнительной бесплатной услуги, наряду с услугой «Выездной кредит».

Например, вы своевременно не оплатили штрафы ГИБДД, задолженность по которым привела к исполнительному производству. Благодаря кредитному рейтингу, вы узнаете о ваших задолженностях на данный момент и погашаете их до начала оформления кредита, а менеджер компании Automama в это время спокойно бронирует выбранный вами автомобиль и помогает оформить кредитный договор после погашения задолженности.

Для справки: Automama — розничная сеть автомобилей с пробегом с революционной моделью дистрибуции в торговых центрах и уникальными клиентскими сервисами в области автокредитования – Одобрение Automama, Выездной автокредит и Кредитный рейтинг. Каждое авто в Automama проходит тщательную проверку и диагностику, чтобы покупатель мог купить автомобиль с гарантиями, получив честную информацию о его состоянии. Оценка автомобилей осуществляется с помощью инновационного сервиса Autocheck. Команда Automama создает неповторимый клиентский опыт, где «онлайн сочетается с офлайн». Компания основана в 2015 году бывшими руководителями Европлан Николаем Зиновьевым и Никитой Быковым. В 2017 году в компанию инвестировал CEO Kaspi.kz Михаил Ломтадзе. Общие инвестиции в компанию составили более 1 млрд. рублей.