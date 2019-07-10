10.07.19 Прочитали 192 раз

Грузовые автомобили Isuzu серий N и F доступны по госпрограмме льготного лизинга

Грузовые автомобили Isuzu серий N и F доступны по госпрограмме льготного лизинга

Российский рынок новых грузовых автомобилей и спецтехники
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Компания Isuzu Rus продолжает участие в госпрограмме льготного лизинга коммерческой техники Минпромторга РФ, которая была продлена с 1 июля 2019 года.

В списке доступных для приобретения моделей – малотоннажные (Isuzu Elf, модели NMR, NPR, NQR) и среднетоннажные (Forward, модель FVR) шасси Isuzu, произведенные не ранее 1 декабря 2018 года, сообщает пресс-служба Isuzu Rus. Размер скидки на автомобили, отгружаемые в дилерские центры в июле 2019 года и поставляемые конечным потребителям через лизинговые компании, составит до 12,5%.

Также продолжает свое действие собственная программа Isuzu Rus на приобретение в лизинг шасси FSR, скидка составляет 6%.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 5 месяцев 2019 года объем рынка новых грузовых автомобилей Isuzu в России составил 1128 единиц – на 18,7% меньше, чем в январе – мае прошлого года.

Кроме рынка грузовиков, мы регулярно мониторим рынок легковых машин. Узнать цены на новые легковые автомобили можно на сайте «Цена Авто».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: лизинг господдержка льготный лизинг f&i isuzu

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