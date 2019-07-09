Более 38% автомобилей KIA в июне проданы в кредит

Доля продаж с использованием кредитных предложений KIA Finance составила в июне более 38% от розничных продаж автомобилей KIA. С начала 2019 года предложениями KIA Finance и банков-партнеров воспользовалось более 37 тыс. клиентов (+6%), сообщает пресс-служба KIA Motors Rus. В рамках KIA Finance наиболее популярной моделью является KIA Rio, на которую приходится более 44% от общего числа кредитных договоров.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в июне российские дилеры KIA реализовали 19343 автомобиля – это на 3% меньше, чем годом ранее. По итогам шести месяцев 2019 года в России было продано 111604 автомобиля KIA, что соответствует уровню прошлого года. В результате KIA удерживает лидерство среди иностранных автопроизводителей в России, а рыночная доля марки достигла 13,5% против 13,1% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Напомним также, что 23 июля аналитическое агентство «АВТОСТАТ» проводит в Москве форум «FinAuto-2019. Финансовые инструменты авторынка: кредитование, страхование, лизинг» для профессионалов финансовой сферы, работающих на авторынке. Речь идет о руководителях и кредитных и лизинговых специалистах дилерских центров и автохолдингов, дистрибьюторов, руководителях банков, страховых и лизинговых компаний. В мероприятии также примут участие представители консалтинговых и IT-компаний, разрабатывающих продукты для этого сектора автомобильного бизнеса.