На покупку новых автомобилей россияне потратили почти 1 триллион рублей

По оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 5 месяцев 2019 года на покупку новых легковых автомобилей россияне потратили 963 млрд рублей. Это на 8% больше, чем за тот же период прошлого года.

Как отмечают эксперты агентства, рост емкости рынка в денежном выражении связан с увеличением средневзвешенной цены, показатель которой, напомним, вырос на 10%. При этом продажи новых автомобилей за это время снизились на 2%.

Десятая часть всей емкости рынка пришлась на машины отечественных марок – 96 млрд рублей. Из них 90 млрд рублей ушло на новые автомобили LADA, а еще 6 млрд рублей – на легковые модели «УАЗ».

На покупку иномарок было затрачено 867 млрд рублей или 90% от всей емкости рынка. И здесь лидируют KIA (122 млрд руб.), Toyota (98 млрд руб.), Hyundai (87 млрд руб.) и Mercedes-Benz (71 млрд руб.).

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