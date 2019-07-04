Русфинанс Банк возобновил участие в госпрограммах льготного автокредитования

Русфинанс Банк в качестве банка-партнера возобновил участие в реализации госпрограмм льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». После небольшого перерыва заемщикам вновь доступны предложения банка, чтобы получить субсидию в размере 10% от стоимости нового автомобиля, приобретенного в кредит, по цене до 1 млн рублей. Для жителей Дальневосточного федерального округа субсидия составляет 25%, сообщает пресс-служба Русфинанс Банка.

Напомним, в текущем году господдержка автомобильного рынка впервые возобновилась 1 марта и действовала около трех месяцев. При этом правительство России приняло решение о перезапуске программ льготного автокредитования с 1 июля и выделило с этой целью дополнительные бюджетные средства в размере 6 млрд рублей.

Выдачи автокредитов Русфинанс Банком по программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» превысили 12 тысяч штук с 1 марта 2019 года. Повышенным спросом среди заемщиков пользовались автомобили LADA, KIA, Hyundai, Volkswagen и Skoda.

«Госпрограммы эффективно поддержали российский рынок автокредитования в первом полугодии и были очень востребованы у наших клиентов. Ожидаем, что действие этой важной социальной инициативы продлится до конца текущего года и останется одним из ключевых драйверов роста спроса на новые автомобили в России», – заявила коммерческий директор Русфинанс Банка Наталья Русова.

Напомним также, что 23 июля аналитическое агентство «АВТОСТАТ» проводит в Москве форум «FinAuto-2019. Финансовые инструменты авторынка: кредитование, страхование, лизинг» для профессионалов финансовой сферы, работающих на авторынке. Речь идет о руководителях и кредитных и лизинговых специалистах дилерских центров и автохолдингов, дистрибьюторов, руководителях банков, страховых и лизинговых компаний. В мероприятии также примут участие представители консалтинговых и IT-компаний, разрабатывающих продукты для этого сектора автомобильного бизнеса.