Все модели LADA вновь доступны по госпрограммам «Первый / Семейный автомобиль»

Автомобили LADA продолжают участие в госпрограммах льготного кредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», которые возобновляют свое действие с 1 июля 2019 года. Для покупки на льготных условиях доступны все модели LADA, кроме двухтопливных модификаций, для которых действует отдельная программа господдержки, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.

Так, в программе «Семейный автомобиль» могут принять участие граждане, имеющие двух или более несовершеннолетних детей, а в программе «Первый автомобиль» – россияне, приобретающие собственную машину в первый раз. Помимо экономии в размере 10% от стоимости автомобиля потребителям предлагается выбор наиболее удобного размера первоначального взноса и срока кредитования (максимальный срок 36 месяцев).

Выгоду по условиям государственных программ можно суммировать с собственными специальными предложениями LADA: Трейд-Ин (выгода от 20 до 50 тыс. рублей в зависимости от модели) и «Летнее предложение» для покупателей LADA 4х4 (выгода 30 тыс. рублей). Помимо государственных программ в июле продолжают действие специальные предложения LADA с дополнительной выгодой для участников LADA Finance от 20 до 40 тыс. рублей (в зависимости от модели).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам пяти месяцев 2019 года российские дилеры LADA продали 143 518 автомобилей, что на 3,6% выше показателя годичной давности. Рыночная доля LADA в отчетный период составила 21,2%. Напомним, в январе 2019 года АВТОВАЗ начал продажи «заряженной» версии седана LADA Vesta Sport, производство которого налажено на мощностях тольяттинского предприятия «Лада Спорт». А в июне на рынок вышла вседорожная модификация универсала LADA Granta Cross.

Добавим также, что 23 июля аналитическое агентство «АВТОСТАТ» проводит в Москве форум «FinAuto-2019. Финансовые инструменты авторынка: кредитование, страхование, лизинг» для профессионалов финансовой сферы, работающих на авторынке. Речь идет о руководителях и кредитных и лизинговых специалистах дилерских центров и автохолдингов, дистрибьюторов, руководителях банков, страховых и лизинговых компаний. В мероприятии также примут участие представители консалтинговых и IT-компаний, разрабатывающих продукты для этого сектора автомобильного бизнеса.