С Automama легко оформить автокредит, не выходя из дома или офиса

Розничная сеть Automama, которая 4 года назад вышла на рынок автомобилей с пробегом с яркими клиентскими предложениями - продажа автомобилей, проверенных специалистами, с гарантией и возможностью кредита - решила раздвинуть границы своей заботы о покупателях. На данный момент во всех регионах присутствия компании - Москва, Краснодар, Ростов-на-Дону - клиентам предлагается новый уникальный сервис - оформление кредита на выбранный автомобиль, не выходя из дома.

Услуга «Выездной кредит» - для тех, кто не хочет томиться в офисе, ожидая, пока из банков-кредиторов придет одобрение, пока будет составлен и выверен кредитный договор. Персональный менеджер компании Automama сэкономит для вас массу времени. Он готов приехать в удобное для клиента время туда, куда укажут и оформит все необходимые документы удаленно. От покупателя авто потребуется только паспорт и водительское удостоверение. В офис продаж клиент приедет уже с готовым для подписания кредитным договором (без КАСКО и страхования жизни с ЮниКредит, Русфинанс, ВТБ, Тинькофф или другим автокредитным банком).

Технически это выглядит следующим образом. Вы оставляете заявку на сайте automama.ru. С вами связывается консультант по покупке, помогая выбрать лучшие условия для автокредита и получить одобрение от Аutomama. В течение 1 минуты на вашу почту и телефон приходит сообщение «Об одобрении Аutomama». Выбираете день, время и место для встречи с персональным менеджером – и в назначенное время в течение 15 минут получаете от него нужные документы. Собственное программное обеспечение компании позволяет сочетать «онлайн и офлайн».

«До создания Automama мы на протяжении пяти лет занимались развитием автокредитования на автомобили с пробегом в Европлан Банке, у которого не было классических банковских отделений, заявки на кредит принимались онлайн и оформление кредитов осуществлялось на выезде менеджерами прямых продаж, - рассказывает генеральный директор компании Automama Никита Быков. - В свое время это позволило нам создать сильное преимущество для клиентов и барьер для конкурентов на рынке автокредитования. Полагаясь на данный опыт, мы решили своими силами предложить нашим клиентам лучший сервис, чем могут предоставить наши банки-партнеры, с использованием собственного программного обеспечения».

Для справки: Automama — розничная сеть автомобилей с пробегом, где каждое авто проходит тщательную проверку и диагностику, чтобы покупатель мог приобрести автомобиль с гарантиями, получив честную информацию о его состоянии. Компания основана в 2015 году бывшими руководителями Европлан Николаем Зиновьевым и Никитой Быковым после продажи Европлан фондами BaringVostok Capital Partners структурам САФМАР. В 2017 году в компанию инвестировал CEO Kaspi.kz Михаил Ломтадзе. Общие инвестиции в компанию составили более 1 млрд. рублей.