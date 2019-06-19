АО МС Банк Рус снизил первоначальный взнос на новые и подержанные автомобили

АО МС Банк Рус снизил минимальный размер первоначального взноса до 10% по классическому кредиту на покупку новых автомобилей Mitsubishi и автомобилей с пробегом любых марок. Клиентам доступен выбор срока кредита, который может составлять от 2 до 7 лет, сообщает пресс-служба АО МС Банк Рус.

Так, например, приобрести новый автомобиль Mitsubishi Outlander возможно по ставке 5,4% годовых при сдаче в трейд-ин старого автомобиля Mitsubishi, на срок кредита 2 или 3 года и объявленном первоначальном взносе.

Напомним, ранее АО МС Банк Рус запустил специальное кредитное предложение для повторных клиентов – кредитная ставка, сниженная на 3% по сравнению с условиями кредитования на новые автомобили Mitsubishi, действующими для клиентов, ставшими ими для банка впервые. Кредитным предложением могут воспользоваться клиенты, у которых уже есть кредит в АО МС Банк Рус или с момента полного исполнения клиентами всех обязательств по кредиту прошло не более 12 месяцев. Так, действующий клиент АО МС Банк Рус может купить новый Mitsubishi Outlander в кредит по ставке 4,9% годовых вместо 7,9%, предлагаемой для новых клиентов.

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