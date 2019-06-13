Флагманский кроссовер Chery Tiggo 7 доступен со скидкой в июне

Компания Chery до конца июня предлагает приобрести кроссовер Tiggo 7 с выгодой до 300 тыс. рублей.

Как сообщает пресс-служба китайской марки, стоимость Tiggo 7 в комплектации Sport 1.5T MT с учетом суммированных максимальных выгод и преимуществ составляет 999 тыс. 900 рублей: 20 тыс. рублей – выгода по «Пакету привилегий», в который входит гаджет – «Ключ-браслет»; 100 тыс. рублей выгода для воспользовавшихся программой trade-in, сдав автомобиль марки Chery, 90 тыс. рублей – для владельцев моделей KIA, Hyundai, Lada, Renault, Opel, Ford, Geely, Lifan и 70 тыс. рублей на автомобили любых других марок. В случае приобретения по кредитной программе Chery Finance «Первый автомобиль» фиксированная выгода составляет 100 тыс. рублей, по кредитной программе «Семейный автомобиль Chery» – 80 тыс. рублей.

Напомним, новый Chery Tiggo 7 в начальной версии Sport оснащается бензиновым 1,5-литровым турбомотором мощностью 152 л.с. в сочетании с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Оснащение базовой комплектации включает в себя 18-дюймовые алюминиевые литые диски, прошедшие алмазную обработку, рейлинги на крыше, светодиодные дневные ходовые огни, функцию отсрочки выключения фар (Follow me home), наружные зеркала заднего вида с электрической регулировкой и обогревом, функцию автоматического включения стеклоочистителей при дожде (датчик дождя),передние и задние стеклоподъемники с защитой от защемления, обогрев передних сидений, многофункциональное рулевое колесо, иммобилайзер, кондиционер, задние датчики парковки, камеру заднего вида (с системой динамической разметки), запуск двигателя кнопкой, систему бесключевого доступа в автомобиль, систему мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS), антиблокировочную систему (ABS), систему курсовой устойчивости (ESP), систему помощи при экстренном торможении (HBA), систему помощи при старте в гору (HSA), систему помощи при спуске с горы (HDC), антипробуксовочную систему (TCS), регулятор тормозных сил в повороте (CBC), систему снижения вероятности опрокидывания (RMF), передние подушки безопасности и модуль системы «ЭРА-ГЛОНАСС».

Стоимость Tiggo 7 в комплектации Luxury 2.0 CVT с учетом суммированных максимальных выгод и преимуществ составляет 1 млн 009 тыс. 900 рублей: 90 тыс. рублей – безусловная выгода и «Умный» ключ-браслет» каждому покупателю; 170 тыс. рублей, при сдаче автомобиля марки Chery, 150 тыс. рублей – выгода по trade-in на автомобили KIA, Hyundai, Lada, Renault, Opel, Ford, Geely или Lifan, 130 тыс. рублей на любые другие марки; 100 тыс. рублей – выгода при привлечении заемных средств по программе «Первый автомобиль Chery»; 80 тыс. рублей – по кредитной программе «Семейный автомобиль Chery».

Кроссовер Chery Tiggo 7 в комплектации Luxury предлагается с бензиновым двигателем 2.0 литра с изменяемыми фазами газораспределения (DVVT), мощностью 122 л.с., вариатором (CVT) с двумя режимами (Eco и Sport). По сравнению с начальной комплектацией версия Luxury дополнительно получила кожаный руль, электроусилитель руля, кожаные сиденья черного цвета с улучшенной боковой поддержкой.

Стоимость Tiggo 7 в комплектации Elite 2.0 CVT с учетом суммированных максимальных выгод и преимуществ составляет 1 млн 069 тыс. 900 рублей: 120 тыс. рублей – гарантированная прямая выгода с «Пакетом привилегий», в который входит «Умный» ключ-браслет»; 200 тыс. рублей – по программе trade-in при сдаче автомобиля Chery любой модели, для владельцев автомобилей марок KIA, Hyundai, Lada, Renault, Opel, Ford, Geely, Lifan выгода при приобретении кроссовера Chery Tiggo 7 составит 180 тыс. рублей, для любых других моделей – 160 тыс. рублей. По кредитной программе Chery Finance «Первый автомобиль» для тех, для кого Tiggo 7 станет первым автомобилем в собственности, выгода составляет 100 тыс. рублей. Воспользовавшись партнерской программой дистрибьютора «Семейной автомобиль», которая распространяется на категории лиц, в семье которых двое и более несовершеннолетних детей, можно сэкономить 80 тыс. рублей.

Комплектация Elite дополнена полным «зимним» пакетом, включающим в себя обогрев рулевого колеса, электрический обогрев всей поверхности лобового стекла, передних и задних сидений, форсунок стеклоомывателя и наружных зеркал. Также данная комплектация получила систему кругового обзора 360°, передние датчики парковки, боковые подушки безопасности, перфорированную отделку кожаных сидений, электропривод складывания наружных зеркал заднего вида, электрическую регулировку в 6 направлениях водительского сиденья, а также регулировку поясничного упора, двухзонный климат-контроль, атмосферную подсветку интерьера, шесть динамиков и световую проекцию логотипа на асфальте при открытии двери.

Российская версия кроссовера Tiggo 7 получила цветной 4.8-дюймовый экран с бортовым компьютером в панели приборов, мультимедиа с цветным 9-дюймовым емкостным сенсорным экраном, опцию «Свободные руки» (Bluetooth, HandsFree) и систему Cloudrive 2.0, позволяющую расширить возможности смартфона. В мае 2019 года у официальных дилеров появится дополнительная опция «умный» ключ-браслет, который обладает множеством функций, в том числе: разблокировка дверей автомобиля и багажника, открывание и закрывание автомобильных окон, отслеживает физическую активность и фазы сна его владельца.

Габариты кроссовера Tiggo 7, построенного на новой модульной платформе T1X, составляют: длина – 4432 мм, ширина – 1837 мм, высота – 1670 мм. Колесная база автомобиля равна 2650 мм. В зависимости от положения задних сидений объем багажного отделения варьируется от 414 до 1100 литров. Клиренс у кроссовера Chery Tiggo 7 равен 190 мм, высота переднего свеса – 250 мм. Передняя подвеска типа McPherson и задняя – независимая многорычажная повышают управляемость и устойчивость автомобиля на различных дорожных покрытиях.