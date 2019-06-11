Кредиты с обратным выкупом обеспечивают более трети кредитных продаж Mitsubishi

В АО МС Банк Рус кредитная программа с остаточным платежом называется «Плати Легко!». Запуск программы состоялся в 2015 году, и по состоянию на конец 2018-го по ней было выдано 10845 кредитов.

«Мы оцениваем натуральный или естественный спрос на продукт с остаточным платежом в районе 30-40% от всех кредитов. Если доля этого продукта выше, это означает, что банк и/или производитель стимулируют этот продукт различными способами – предоставляют скидки, вознаграждение от продавца и т.д.», – рассказали агентству «АВТОСТАТ» в пресс-службе АО МС Банк Рус.

На текущий момент новые автомобили Mitsubishi Outlander и Pajero Sport предлагаются по программе «Плати Легко!» по кредитной ставке от 10,9% годовых (с КАСКО и СЖ), ASX и Eclipse Cross – от 11,9% годовых (с КАСКО и СЖ), Pajero и L200 – от 14,9% годовых (с КАСКО и СЖ). Первоначальный взнос составляет от 20%, максимальный размер последнего платежа (в процентах от стоимости автомобиля) – до 55%, срок кредита – 2 или 3 года.

Как отмечают в пресс-службе АО МС Банк Рус, сам по себе продукт «Плати Легко!» обладает рядом преимуществ по сравнению с «классическим» кредитом: ежемесячные платежи меньше, при этом срок кредита короче. Как правило, средний срок «классического» кредита 4 года, а в «байбэке» – 3 года максимум. Этот факт позволяет клиенту приобрести автомобиль более лучшей комплектации или даже класса, чем планировал изначально (либо просто уменьшить кредитную нагрузку). А по прошествии срока кредита стимулирует клиента принять решение – погасить кредит и ездить на своем 3-летнем автомобиле (порой уже с истекшей заводской гарантией), либо просто пересесть на новый автомобиль по той же программе, тем более, что, например, в АО МС Банк Рус банке повторным клиентам предоставляется ставка, сниженная на 3%.

«На основании вышеизложенного можно говорить о том, что натуральный спрос на этот продукт может расти, но не значительно. Так, кредит с остаточным платежом на автомобили с пробегом - перспективный продукт. МС Банк Рус запустил этот продукт в феврале 2019 года и потребуется какое-то время на эволюцию», – заявили в пресс-службе АО МС Банк Рус.

Напомним также, что 23 июля аналитическое агентство «АВТОСТАТ» проводит в Москве форум «FinAuto-2019. Финансовые инструменты авторынка: кредитование, страхование, лизинг» для профессионалов финансовой сферы, работающих на авторынке. Речь идет о руководителях и кредитных и лизинговых специалистах дилерских центров и автохолдингов, дистрибьюторов, руководителях банков, страховых и лизинговых компаний. В мероприятии также примут участие представители консалтинговых и IT-компаний, разрабатывающих продукты для этого сектора автомобильного бизнеса.