Автомобили Audi с пробегом доступны в кредит по сниженной ставке

Компания Audi запустила специальные условия кредитования на покупку автомобилей Audi с пробегом в рамках программы Audi Credit :plus. Акция распространяется на автомобили Audi, произведенные в период с 2014 по 2019 год, и действует до 31 августа 2019 года, сообщает пресс-служба марки с четырьмя кольцами.

Так, при первоначальном взносе от 30% ставка по кредиту составит 9,9% годовых. Для оформления кредита достаточно предоставить всего два документа – паспорт гражданина РФ и второй документ на выбор (водительское удостоверение, заграничный паспорт, свидетельство пенсионного страхования или ИНН). В программе участвуют автомобили Audi с пробегом не старше 5 лет, приобретенные у официальных дилеров Audi. Все автомобили проходят тщательную проверку специалистами Audi и диагностику по 110 пунктам.

Программа Audi с пробегом :plus включает обширную программу помощи на дорогах и гарантию, действующие минимум 12 месяцев с даты покупки на территории России и в странах Евросоюза, а также в Белоруссии и Казахстане. Гарантийное покрытие полностью соответствует заводской гарантии.

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