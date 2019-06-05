Chevrolet Traverse доступен в кредит на специальных условиях

Компания Chevrolet Россия запустила спецпредложение на покупку полноразмерного кроссовера Chevrolet Traverse. С 1 июня 2019 года для российского рынка на приобретение этой модели действует кредитная ставка от 0.1% годовых с первоначальным взносом 40%, сообщает пресс-служба американской марки.

Как отмечается, ставка 0.1% является фактически зафиксированной в кредитном договоре, заключенном покупателем с банком-участником программы. Предложение действует в рамках программы Chevrolet Finance и распространяется на все комплектации данной модели. Количество автомобилей Traverse, принимающих участие в акции, не ограничено. Минимальный срок кредитования по программе Chevrolet Finance – от 12 месяцев.

Сhevrolet Traverse доступен в трех комплектациях – LE, LT и Premier – по цене от 3 млн 190 тыс. рублей до 3 млн 490 тыс. рублей. Автомобиль оснащен 3,6-литровым двигателем V6 мощностью 318 л.с. с максимальным крутящим моментом 360 Нм. Двигатель работает в паре с новой 9-ступенчатой автоматической коробкой передач. Кроссовер разгоняется до 100 км/ч за 7,6 секунд. Сhevrolet Traverse – первая модель бренда, оснащенная интеллектуальной технологией Stop/Start, благодаря которой расход топлива в смешанном цикле составляет 10 литров на 100 км.

В базовое оснащение Сhevrolet Traverse входят дистанционный запуск двигателя, бесключевой доступ в салон, селектор режимов вождения Traction Mode Select, электрический стояночный тормоз, сиденье второго ряда с функцией Smart Slide, датчики давления в шинах, круиз-контроль и семь подушек безопасности.



В Сhevrolet Traverse применяются передовые системы безопасности, включая зеркало заднего вида с возможностью воспроизведения потокового видео, систему предотвращения наезда на пешехода, систему контроля слепых зон и камеру кругового обзора. Кроссовер оснащен в каждой комплектации проекционными биксеноновыми фарами.

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