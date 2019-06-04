Skoda объявила скидки на свои модели в июне

Компания Skoda разработала специальные условия на покупку автомобилей марки в июне. Так, выбирая модель Rapid, клиенты чешского бренда сэкономят до 143,1 тыс. рублей, а Octavia – до 187,4 тыс. рублей. При покупке флагмана бренда Superb или внедорожника Kodiaq выгода составит до 215 тыс. рублей и до 206,5 тыс. рублей соответственно, сообщает пресс-служба чешской марки.

Skoda также предлагает выгодные условия по классическому кредиту и кредиту Simply Clever. Ставка для моделей Superb и Kodiaq составляет от 8,9% с первоначальным взносом от 15%, а для будущих владельцев Rapid и Octavia предусмотрена ставка от 3% с первоначальным взносом от 50%. Кроме того, в этом месяце Skoda Auto продлевает специальную акцию для новых владельцев моделей Octavia и Kodiaq – с тарифом по страхованию каско 3%.

Продолжает действовать программа Утилизация/Трейд-ин, в которой участвует весь модельный ряд марки 2019 года выпуска. Максимальная выгода составляет до 130 тыс. рублей в зависимости от сдаваемого автомобиля.

Напомним, по итогам четырех месяцев 2019 года российские дилеры Skoda реализовали 25792 автомобиля, что на 11% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Skoda в третьем квартале 2019 года планирует начать продажи в России обновленного Superb, мировая премьера которого состоялась в мае. На четвертый квартал запланирован старт российских продаж кроссовера Karoq.

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