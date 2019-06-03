GM-АВТОВАЗ в июне продлил скидки на Chevrolet Niva

GM-АВТОВАЗ продлил действие программ «Трейд-ин» и «Скидка при покупке в кредит» до 30 июня 2019 года включительно. При этом скидка на базовую комплектацию Chevrolet Niva L при покупке автомобиля по трейд-ин увеличивается до 50 тыс. рублей. Скидки по программам можно суммировать или воспользоваться ими по отдельности, сообщает пресс-служба СП.

Так, при сдаче автомобиля в трейд-ин официальному дилеру можно получить скидку в 50 тыс. рублей на покупку Chevrolet Niva L, а для всех комплектаций внедорожника она составит 30 тыс. рублей. Дисконт в 35 тыс. рублей можно получить при покупке автомобиля в кредит через банки-партнеры – ВТБ, Совкомбанк, Сетелем Банк. Действие программы «Скидка при покупке в кредит» распространяется только на физические лица, программы «Трейд-ин» – на физические и юридические лица.

Напомним, в соответствии с действующим техническим регламентом по новому ОТТС все комплектации внедорожника Chevrolet Niva 2019 года выпуска оснащаются антиблокировочной системой тормозов (ABS), подушкой безопасности водителя и системой вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС. Кроме того, комплектация GLC предлагается с дополнительным пакетом шумоизоляции для улучшения акустического комфорта в салоне автомобиля. Стоимость внедорожника Chevrolet Niva нового образца в комплектации L составляет 680 тыс. рублей, LC – 729 тыс. рублей, LE – 764 тыс. рублей, GLC – 799 тыс. рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам четырех месяцев 2019 года продажи Chevrolet Niva на российском рынке составили 7532 автомобиля (-22%). В результате внедорожник от GM-АВТОВАЗ вошел в ТОП-10 самых продаваемых моделей SUV в России, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ».

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