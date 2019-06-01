«Каркаде» увеличила лизинговые продажи внедорожников и кроссоверов

Лизинговая компания «Каркаде» в первом квартале 2019 года зафиксировала значительный рост лизинговых продаж внедорожников и кроссоверов.

Так, лидерами продаж «Каркаде» стали BMW X-линейки, а также Mercedes-Benz GLS, GLE и GLC, чья суммарная доля в лизинговых продажах этих марок превысила 40%. По сравнению с первым кварталом прошлого года объем лизинговых продаж компании по автомобилям BMW X-линейки вырос почти в 2,5 раза, а Mercedes-Benz G-линейки – более, чем на 40%, сообщает пресс-служба «Каркаде». Также в 2,5 раза выросли продажи в лизинг различных моделей Land Rover. Самыми популярными моделями у клиентов «Каркаде» стали BMW X5 (xDrive30d), Range Rover и Merceds-Benz GLS 350.

По словам директора департамента продаж «Каркаде» Евгения Альхеева, рост интереса к дорогим кроссоверам и внедорожникам связан с позитивными ожиданиями предпринимателей от работы своих компаний в текущем году, а также привлекательностью лизинговых программ по BMW, Mercedec-Benz и Land Rover.

«Например, лизинговый платеж по BMW X6 составляет всего около 55 тыс. рублей, а налоговая выгода позволяет дополнительно сэкономить более 1,5 млн рублей. Неудивительно, что бизнес, приобретая в лизинг коммерческий автотранспорт или спецтехнику, узнает о дополнительной возможности лизинга представительских автомобилей и начинает ее активно использовать», – рассказал Евгений Альхеев.

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