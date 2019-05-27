«Европлан» в 1 квартале увеличил объем нового бизнеса на 3%

Лизинговая компания «Европлан» по итогам первого квартала 2019 года показала рост всех ключевых показателей деятельности.

Согласно консолидированной финансовой отчетности по МСФО, лизинговый портфель с начала года вырос на 2,7% и достиг до 58,2 млрд рублей на 31 марта 2019-го, сообщает пресс-служба «Европлана». Операционный доход по лизинговому сегменту за год вырос на 29,5% до 2,4 млрд рублей. Чистая прибыль в первом квартале составила 1 млрд рублей, что на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По состоянию на 31 марта 2019 года капитал компании «Европлан» составил 12 млрд рублей, рентабельность капитала (RoAE) – 34,9%, рентабельность активов (RoAA) – 6,4%, отношение долга к капиталу (Debt/Equity) – 3,8.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», автолизинговая компания «Европлан» за 20 лет своей деятельности передала клиентам более 300 тысяч единиц техники на сумму свыше 500 млрд рублей. Более 83 тыс. предприятий получили с «Европланом» доступ к ресурсам рынков капитала. Седнегодовой темп роста портфеля лизинговых сделок за 20 лет превысил 40%. Компания работает со многими партнерами: поставщиками, кредиторами, страховщиками, государственными органами.

Помимо лизинга, клиенты компании пользуются многими услугами, связанными с эксплуатацией авто – это страхование, регистрация в Госавтоинспекции и Гостехнадзоре, прохождение технического обслуживания и многое другое. «Европлан», как крупный покупатель автотранспорта, получает от партнеров специальные условия не только на его покупку, но и на обслуживание, передавая эти скидки клиентам.