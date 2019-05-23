Mercedes-Benz Х-Klasse доступен в кредит на специальных условиях

«Мерседес-Бенц Банк Рус» предлагает стать обладателем премиального пикапа Mercedes-Benz Х-Класса на специальных условиях по программе кредитования с остаточным платежом.

Так, для Mercedes-Benz X 250d 4Matic Progressive доступен ежемесячный платеж в 20 900 рублей, сообщает пресс-служба немецкой марки. Предложение действует в рамках специальной программы с остаточным платежом 40%: ежемесячный платеж рассчитан с учетом ставки – 7,9% годовых, срока кредитования 36 мес., размера первоначального взноса – 45,25%.

Для Mercedes-Benz X 350 d 4Matic Progressive ежемесячный платеж составит 26 900 рублей. При стоимости модели 4 млн 181 тыс. рублей покупателям доступно следующее предложение: ежемесячный платеж при ставке – 7,9% годовых, сроке 36 мес., первоначальном взносе – 47,75 %.

«Мерседес-Бенц Банк Рус» предлагает широкий спектр программ автокредитования для новых автомобилей и автомобилей с пробегом Mercedes-Benz и smart на базе собственной банковской платформы. Для удобства обслуживания предоставляемого кредита клиент может воспользоваться обширной сетью банков-партнеров.

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