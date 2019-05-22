Как изменится автострахование в ближайшее время? Мнение эксперта

По данным Российского Союза Автостраховщиков (РСА) за январь-апрель 2019 года средняя премия по ОСАГО в целом по рынку снизилась на 5,1%, с 5 701 до 5 411 рублей, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. При этом, средняя премия по ОСАГО для автомобилей физлиц также снизилась на 5,62%, с 5 530 до 5 219 рублей.

Возможно ли дальнейшее снижение премий по ОСАГО? В РСА уверены, что да, и основным драйвером здесь является реформа системы КВС (коэффициент возраста и стажа водителя) и КБМ (коэффициент бонус-малус, который отражает историю участия в ДТП). Напомним, что в январе 2019 года стартовал первый этап реформы, касающийся КВС, а с 1 апреля изменения затронули и систему КБМ. Результаты этих изменений видны уже сегодня, однако дальнейшие преобразования в системе страхования позволят снизить эти коэффициенты при выдаче полиса более, чем для 80% водителей.

Какие еще драйверы на рынке автострахования в России помогут изменить текущее положение? Об этом расскажет Евгений Уфимцев в рамках автомобильного форума «FinAuto - 2019», который пройдет 23 июля в Москве. Кроме того, эксперт проведет глубокий анализ ситуации на основе цифр по страховым премиям и выплатам за 6 месяцев 2019 года, назовет лидеров среди страховых компаний и расскажет о тенденциях и перспективах развития рынка КАСКО и ОСАГО.

Напомним, что в феврале этого года Евгений Уфимцев принимал участие в форуме «ForAuto – 2019», и тогда он подчеркивал, что ориентиром реформы страховой системы является доступность ОСАГО на основе справедливой оценки риска, то есть расчет индивидуального тарифа для каждого водителя.

Как грамотно организовать взаимодействие дилеров и страховых компаний, какие при этом могут возникнуть подводные камни, что думают об этом эксперты, страховщики и представители ДЦ - обо всем этом можно будет узнать на форуме «FinAuto – 2019», пройдя по ссылке.