Форум автобизнеса «ForAuto – 2019»: итоги и прогнозы российского авторынка

22 февраля 2019 года

20 февраля в Москве проходил форум «ForAuto – 2019», организатором которого выступило аналитическое агентство «АВТОСТАТ».

Мероприятие собрало около 300 участников, среди которых были дистрибьюторы, дилеры, производители запчастей, маркетологи, аналитики, собственники бизнеса, представители финансовых, страховых и лизинговых компаний. В конференции приняли участие и представители ведущих СМИ: федеральных и профильных печатных изданий, интернет-порталов.

Форум начался с обсуждения итогов прошедшего года. Отмечая тенденции рынка, представители дистрибьюторов и успешных дилерских холдингов делились своими секретами, благодаря которым им удалось завершить 2018 год с ростом продаж, прибылью и запуском новых проектов, ориентированных на развитие. Год для многих представителей автобизнеса завершился удачно. Что же касается прогнозов на будущее, оптимисты предполагают в текущем году небольшой рост, но более осторожные руководители говорят о возможном уходе авторынка в «минус». Причем, кто-то из экспертов считает, что этот «минус» будет связан с уровнем доходов потенциальных покупателей, а также экономической и политической нестабильностью. Другие уверены, что на авторынок (традиционно!) окажут влияние цены на нефть. И если стоимость ее останется на том же уровне, что сейчас (50 долларов за баррель), то авторынок может упасть до минус 10% по отношению к 2018 году.

Итоги, прогнозы

Представитель Минпромторга Владимир Костюченков (Департамент автомобильной промышленности и ж/д машиностроения), говоря об итогах 2018 года, отметил, что впервые после кризиса в отрасли наметился небольшой рост занятости и рост среднемесячного уровня зарплат (приблизительно на 9-10%). Рост рынка в прошедшем году состоялся во многом благодаря мерам государственной поддержки, направленной на стимулирование спроса. Он также озвучил предполагаемые цифры базового комплекса поддержки спроса на новые автомобили и общественный транспорт в 2019 году. Речь идет о сумме в 11,9 млрд рублей (в 2018 году было 31,9 млрд), часть которой пойдет на поддержку льготного лизинга колесных транспортных средств (в том числе «Русский тягач» и «Свое дело») – 4,9 млрд рублей, на льготные автокредиты (в том числе программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль») – 3 млрд. Отметим, что по обоим направлениям наблюдается снижение объемов господдержки. Меньше средств, чем в прошлом году, правительство намерено выделить и для стимулирования спроса на газомоторную технику: на 2019-ый планируется только 2,5 млрд (было 4,8 млрд). Субсидирование закупок общественного электротранспорта планируется оставить на прошлогоднем уровне – 1,5 млрд. Решения по выделению средств на поддержку закупки школьных автобусов и автомобилей для «скорой помощи» в текущем году пока нет (в 2018 году выделено около 10 млрд рублей).

Директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков, выступая с обзором ситуации по авторынку, отметил, что хотя рынок два последних года рос, он все еще не достиг уровня 2013 года. Динамика в разных регионах отличается – как в отношении рынка новых автомобилей, так и с пробегом. Также в зависимости от региона различаются показатели по продажам машин и по количеству автомобилей на 1000 жителей. Между тем структура российского рынка постепенно меняется. Отечественный лидер массового сегмента «АВТОВАЗ» наконец обрёл некую стабильность, у предприятия появилась стратегия и понимание, в каком направлении оно сможет развиваться в ближайшие годы. Продолжают развиваться корейские бренды: два локомотива - Hyundai и KIA - почти ежегодно увеличивают долю своего присутствия на рынке. Продолжается смещение интересов покупателей в сторону SUV. Причем внутри этого сегмента интерес перемещается в сторону компактных неполноприводных кроссоверов.

Говоря о прогнозе на будущее, среди факторов и тенденций, которые будут определять динамику рынка в текущем году, эксперт отметил следующие:

- экономические (сохранение зависимости между ценами на нефть и продажами автомобилей; неустойчивый курс рубля; снижение покупательной способности населения; уменьшение численности экономически активного населения; рост цен на автомобили),

- факторы стимулирования (госпрограммы; автокредитование; маркетинг; появление новых моделей и модификаций; создание плановых парковок),

- альтернатива личному владению автомобилем (каршеринг; райдшеринг; авто по подписке; доступное такси; общественный транспорт).

Виктор Пушкарев, ведущий эксперт аналитического агентства «АВТОСТАТ», озвучил мнение аналитиков агентства по поводу возможностей роста в 2019 году для «не легковых» видов транспортных средств. Основанием послужили прогноз Минэкономразвития (ведомство недавно признало, что в 2019 году ожидает падение практически по всем основным показателям экономики) и математическая модель рынка, рассчитанная экспертами агентства. Согласно ожиданиям, практически во всех основных сегментах (легкие коммерческие автомобили, средние и тяжелые грузовые автомобили) прогнозируется уровень продаж на уровне прошлого года (по оптимистическому варианту развития событий), по автобусам – ниже уровня прошлого года.

Прогноз Григория Микрюкова (Аналитический центр при Правительстве РФ) немного более позитивен. Сотрудники его Центра выдали свою версию развития событий, ориентируясь на данные по рынку, росту ВВП и заработной платы в России. В зависимости от них, в 2019-ом все еще продолжится восстановление рынка, вышедшего из кризиса 2013-2015 гг. В стране прогнозируется рост ВВП (+3,3%) и рост заработной платы (+3,3%). Это чуть ниже, чем в 2018 году, но все же «плюс», а соответственно и у авторынка есть шанс для оптимизма, в текущем году он может показать +5%.

2019 год многое изменит в существующей системе регистрации автомобилей в стране, заключении договоров купли-продажи, взаимоотношений автовладельцев со страховыми компаниями и пр. Об этом на форуме напомнил Борис Ионов, директор департамента научно-технической деятельности АО «Электронный паспорт». Напомним, что с 1 ноября 2019 года в России завершается переходный период для постепенного ввода в оборот ЭПТС. На 20.02.2019 в системе "Электронные паспорта" было зарегистрировано всего 103 транспортных средства, однако уже с весны этого года оформление ЭПТС примет массовый характер, а с ним и перевод всех операций с ТС на "новые рельсы".

Дилерское сообщество: необходимо меняться

В рамках панельной дискуссии на ForAuto представители крупных дилерских холдингов поделились своими секретами успеха и планами на ближайший год. Выяснилось, что при достаточно скромных ожиданиях по рынку в целом, лидеры рынка пророчат себе итоговые цифры по 2019 году гораздо выше. При этом многие из них считают, что успех на рынке во многом зависит от наличия доходных брендов в портфеле и развития продаж автомобилей с пробегом (Алексей Подщеколдин, «БН-Моторс»), от постоянной работы с кадрами и обучением персонала (Владимир Мирошников, ГК «Рольф», Александр Курылин «Тон-Авто»), от внедрения новых цифровых технологий и постоянной оглядки на конкурентов (Анна Бояршинова, «Verra Group»), удачных инвестиций и наличия лояльной клиентской базы (Денис Петрунин, ГК «Автоимпорт»).

Из сложностей, с которыми приходится сражаться сегодня и учитывать их в работе, дилерское сообщество отметило следующие: клиенты стали осторожнее в трате средств на покупки и обслуживание автомобилей; расслоение, начавшееся в кризисные годы, продолжается и тот, кто был бедным стал еще беднее, а богатые стали еще богаче; необходимо решать проблемы соединения онлайна и оффлайна в продажах. При этом многие из дилеров отметили, что бизнес-модели в авторынке меняются. Во всем мире сегодня главный тренд – не владение, а пользование автомобилем, и в России это тоже начинает себя проявлять. Пришло новое поколение с иным отношением к собственности, и это требует иных подходов в работе дилера, и иных продуктов, которые нужно предлагать. Для этого поколения важно развивать каршеринг («один каршеринговый автомобиль заменяет 7 личных»), райдшеринг (совместные поездки, когда участники делят расходы) и пр.

Более подробно о новых бизнес-моделях, а также цифровизации в автобизнесе в рамках мастер-класса на форуме рассказала директор по стратегическому развитию «АВТОСТАТ» Татьяна Луковецкая. Она высказала сомнение в том, что российскому рынку когда-либо удастся достичь объемов продаж 2013 года – как раз по причине изменения отношения к автомобилю. Принцип «использовать, а не владеть» - ускоряет процесс изменений на рынке. Дилерам срочно необходимо меняться – переходить к сложным комбинированным моделям; уходить от модели бутиков, торгующих автомобилями к созданию полноценных сервисных центров с универсальным набором сервисных услуг; учитывая конкурентную среду, - искать свою уникальную нишу. Еще один тренд – цифровизация автобизнеса. Ситуация ускорилась с переходом автопарка России на «электронные паспорта», за которыми – перестройка всей системы устройства сервисного бизнеса и по новым автомобилям, и по автомобилям с пробегом (перекупы перестанут иметь преимущества вместе со скручиванием пробега и пр.). За цифровизацией – будущее, и нужно успеть «заскочить в уходящий вагон». Для наглядности Луковецкая привела пример из смежной отрасли – самолетостроения. Роллс-Ройс, который раньше продавал компаниям авиационные двигатели, сегодня этого уже не делает. Он отдает моторы бесплатно, но при этом заключает договора на сервисное обслуживание этих агрегатов, начиненных современными датчиками, которые сами сообщают, когда их нужно отвозить на очередное ТО. Современные автомобили уже начинены электроникой не меньше самолета…

Автомобили с пробегом: Итоги, тренды, проекты

В рамках сессии «Анализ рынка автомобилей с пробегом» исполнительный директор «АВТОСТАТ» Сергей Удалов, выступая с докладом, отметил, что доля дилеров на рынке авто с пробегом растет. За прошлый год появилось много изменений и новаций, включая IT-инструменты. В этот сегмент активно входят банки, поскольку здесь есть хорошие возможности и перспективы для развития. Рынок автомобилей с пробегом изначально должен быть интересен дилерскому сообществу – уже хотя бы потому, что по сравнению с рынком новых машин он в три раза больше. Он не так резко падает и не так быстро растет, а по своей структуре совпадает с рынком новых авто и с парком. На этом рынке автомобили в возрасте до пяти лет занимают 14%, от 5 до10 лет – 32% рынка (по итогам 2018 года). Эксперт посоветовал производителям и дилерам обратить внимание на сегмент авто старше 5 лет, поскольку сегмент авто до 5 лет в прошлом году показал падение. При существующих средних сроках владения автомобилем данный факт можно расценивать как положительный для роста на рынке новых транспортных средств. Еще один важный положительный момент – срок владения автомобилем перестал расти, последние два года он держится на уровне 4,8 года.



Дилеров, которые не участвуют в программах автомобилей с пробегом, осталось очень мало, отметил в продолжение темы Данил Пивоваров («АВТОСТАТ»). В 2018 году уже 24 марки имели свои программы по автомобилям с пробегом. Пока их не внедрили такие бренды массового сегмента, как FIAT, Ford и LADA, а также премиальные Cadillac, Genesis, Ford и некоторые другие. Между тем, чем выше доля автомобилей с пробегом, тем устойчивее бизнес компании. Интерес к этому направлению вырос. Основной источник поступления таких авто – trade-in. В 2018 году общая доля «трейдин» в премиум сегменте составила 40%, в массовом - около 35%. Сейчас, благодаря поддержке производителей, почти каждый второй новый автомобиль в премиальном сегменте и каждый третий в массовом - продается с использованием зачета автомобиля клиента.

Выводом рынка автомобилей с пробегом из «серой зоны» уже два года занимается Российская ассоциация дилеров (РОАД). Проект по регулированию вторичного рынка в РОАД относят к ключевым проектам, рассказал президент РОАД Олег Мосеев. Он отметил, что соотношение продаж автомобилей с пробегом к продажам новых машин в расчете на 1 ДЦ неуклонно растет: оно выросло с 0,24 (103 перепроданных авто) в 2015 году до 0,42 (227 единиц) в 2018-ом. Прошлый год также стал рекордным по продажам в рублевом эквиваленте: емкость авторынка составила 4,75 трлн рублей. Основной целью проекта по регулированию вторичного рынка Олег Мосеев назвал создание условий для цивилизованного рынка, а главными задачами, которые необходимо решить, стали следующие: ужесточение ответственности за скручивание пробега; отмена двойного НДС; прозрачность данных по залогам и обременению; создание единой базы данных – Автотеки.

Сведения о более 10 млн VIN и данные 860 дилерских центров ужe находятся в этой базе, что позволяет дилерам использовать их в своей работе и предоставлять заинтересованным лицам.

Актуальные задачи финансового сектора

По данным Российского союза автостраховщиков (РСА) в 2018 году лидером среди страховых компаний по выплатам премий стала компания «Альфа-Страхование», на долю которой пришлось 15,9% от общего числа выплаченных премий. Об этом на форуме ForAuto в рамках профильной сессии сообщил Евгений Уфимцев (РСА). Он также рассказал, что сегодня более 50% жалоб по ОСАГО в Банк России связаны с КБМ (коэффициент «бонус-малус» - один из параметров, определяющих стоимость полиса ОСАГО). В 2019 году одной из главных задач РСА считает реформирование системы КВС, которая позволит снизить этот коэффициент при выдаче полиса более 80% водителей. Решение этой проблемы позволит также снизить размер средней премии по всем видам ТС на 3,6%.

С ним согласен и Алексей Хомяков («Зетта Страхование»). Рассказывая о реалиях и перспективах развития рынка КАСКО и ОСАГО, он подчеркнул, что основной целью реформы КБМ является доступность ОСАГО на фоне справедливой оценки риска, то есть расчет индивидуального тарифа для каждого водителя

Также в рамках форума прошла пятая церемония награждения победителей и лауреатов премии «Residual Value – 2019» (сохранность остаточной стоимости автомобиля). В рамках ежегодного исследования были рассчитаны индексы остаточной стоимости и составлен рейтинг моделей по сегментам в классах STANDART и PREMIUM в 2018 году. С подробностями можно ознакомиться в специально подготовленном пресс-релизе.