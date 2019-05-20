Средняя стоимость ОСАГО для легковых автомобилей с начала года снизилась на 3,8%

Средняя стоимость полиса ОСАГО в России для легковых автомобилей с 9 января, когда вступило в силу указание о расширении тарифного коридора вверх и вниз на 20%, а также о реформировании коэффициентов "бонус-малус" и "возраст-стаж", сократилась на 3,8%. Об этом сообщил зампред Банка России Владимир Чистюхин, по словам которого количество регионов, в которых снизилась стоимость полиса, превысило 70. При этом он отметил необходимость реализации второго этапа реформы в ближайшее время.

Законопроект Минфина, как ожидается, станет вторым этапом реформы по либерализации тарифов в ОСАГО, пишет агентство "Финмаркет". Помимо дальнейшего расширения тарифного коридора, он предполагает поэтапное исключение коэффициента мощности и территориального коэффициента при расчете стоимости полиса. При этом будет создан новый коэффициент, который будет рассчитываться на основе аварийности водителя и зависеть от нарушений ПДД, превышения скорости, частых аварий.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в линейку полисов ОСАГО депутаты Госдумы предлагают ввести страховку на 1 день. Согласно действующему законодательству, минимальный период страхования автогражданской ответственности в 2019 году составляет три месяца. Однако страховые компании предпочитают продавать страховки на полный период (1 год), из-за чего «короткие» страховки при расчете на год получаются более дорогостоящими. Из-за сложившейся ситуации многие перегонщики автомобилей, в руках которых машина иногда находится считанные дни, пытаются сэкономить на страховке и выезжают на дороги без полисов, предпочитая рискнуть и, попавшись инспектору ГИБДД, уплатить штраф. По оценкам Российского союза автостраховщиков, сегодня около 3 млн автомобилистов выезжают на дороги без полисов ОСАГО либо приобретают фальшивые документы. Чтобы изменить сложившуюся практику, в Госдуму внесен законопроект, согласно которому минимальный срок действия полиса ОСАГО предлагается сократить до одного дня. Депутаты полагают рассмотреть его в первом чтении уже в мае. Законопроект также предусматривает возможность досрочного расторжения договора ОСАГО. При этом страховщик в течение 14 дней должен будет вернуть страхователю часть страховой премии.

Напомним также, что 23 июля аналитическое агентство «АВТОСТАТ» проводит в Москве форум «FinAuto-2019. Финансовые инструменты авторынка: кредитование, страхование, лизинг» для профессионалов финансовой сферы, работающих на авторынке. Речь идет о руководителях и кредитных и лизинговых специалистах дилерских центров и автохолдингов, дистрибьюторов, руководителях банков, страховых и лизинговых компаний. В мероприятии также примут участие представители консалтинговых и IT-компаний, разрабатывающих продукты для этого сектора автомобильного бизнеса.