19.05.19 Прочитали 172 раз

АО МС Банк Рус снизил кредитные ставки для повторных клиентов

АО МС Банк Рус снизил кредитные ставки для повторных клиентов

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АО МС Банк Рус запустил специальное кредитное предложение для повторных клиентов – кредитная ставка, сниженная на 3% по сравнению с условиями кредитования на новые автомобили Mitsubishi, действующими для клиентов, ставшими ими для банка впервые.

Кредитным предложением могут воспользоваться клиенты, у которых уже есть кредит в АО МС Банк Рус или с момента полного исполнения клиентами всех обязательств по кредиту прошло не более 12 месяцев, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Так, действующий клиент АО МС Банк Рус может купить новый Mitsubishi Outlander в кредит по ставке 4,9% годовых вместо 7,9%, предлагаемой для новых клиентов. Пониженная ставка предлагается при сроке кредита 2 или 3 года с первоначальным взносом от 20%. Клиентам также доступно онлайн-оформление предварительной заявки на кредит через мобильное приложение АО МС Банк Рус.

Напомним также, что 23 июля аналитическое агентство «АВТОСТАТ» проводит в Москве форум «FinAuto-2019. Финансовые инструменты авторынка: кредитование, страхование, лизинг» для профессионалов финансовой сферы, работающих на авторынке. Речь идет о руководителях и кредитных и лизинговых специалистах дилерских центров и автохолдингов, дистрибьюторов, руководителях банков, страховых и лизинговых компаний. В мероприятии также примут участие представители консалтинговых и IT-компаний, разрабатывающих продукты для этого сектора автомобильного бизнеса.

, источник: www.autostat.ru

Теги: автокредитование f&i mitsubishi mitsubishi outlander

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