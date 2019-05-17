Ford Kuga доступен со скидкой при покупке в кредит

Компания Ford Sollers объявила о дополнительной выгоде при покупке среднеразмерного кроссовера Ford Kuga по программе FordCredit. Размер выгоды на каждую комплектацию индивидуален и складывается из ранее объявленного снижения стоимости автомобиля и дополнительной выгоды при покупке по программе Ford Credit. Суммарный размер выгоды может составлять от 300 тысяч до 360 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Ford Sollers.

Так, выгода в 300 тыс. рублей при покупке кроссовера в базовой комплектации Ambiente обеспечивается за счет снижения цены в размере 175 тыс. рублей и выгоды по программе Ford Credit в размере 125 тыс. рублей. Благодаря этому Ford Kuga с атмосферным двигателем 2,5 л, 6-ступенчатой АКП, передним приводом, кондиционером, аудиосистемой с 6 динамиками и 7 подушками безопасности можно приобрести от 1млн 261 тыс. рублей.

При этом владелец сможет воспользоваться специальной маркетинговой ставкой по программе Ford Credit, которая для покупателей Ford Kuga была снижена и составляет всего 6% со сроком выплат на 3 года.

Напомним, в марте акционеры совместного предприятия Ford Sollers объявили о реструктуризации совместного предприятия, деятельность которого в будущем сконцентрируется на сегменте легкого коммерческого транспорта. Новая структура бизнеса позволит компании укрепить позиции и увеличить продажи Ford Transit, производство которого продолжится на заводе в ОЭЗ «Алабуга» (г. Елабуга, Татарстан).

Вместе с тем Ford Sollers покидает рынок легковых автомобилей, что позволит сформировать более конкурентоспособную и прибыльную бизнес-модель. Производство легковых автомобилей Ford будет полностью завершено к концу июня 2019 года с последовательным закрытием двух автомобильных заводов Ford Sollers в Набережных Челнах и Всеволожске, а также завода двигателей в ОЭЗ «Алабуга» (г. Елабуга). Данные меры приведут к значительному сокращению штата сотрудников, которое будет проводиться в первую очередь по программе добровольного увольнения с выплатой дополнительных компенсаций. Обязательства по гарантийному ремонту и сервису легковых автомобилей будут поддерживаться в полном объеме.

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