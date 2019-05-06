Более половины участников госпрограмм льготного автокредитования – многодетные семьи

Госпрограмма льготного автокредитования для многодетных семей оказалась более востребована, чем для покупателей первого автомобиля. Об этом свидетельствуют данные кредитных организаций, опрошенных аналитическим агентством «АВТОСТАТ».

Так, среди заемщиков Русфинанс Банка более востребована программа «Семейный автомобиль»: 54% клиентов госпрограмм воспользовались ей в текущем году. В Банке Уралсиб на нее пришлось 58% от всех выдач в рамках государственных программ льготного автокредитования. «Госпрограммы всегда пользовались у населения популярностью, так как это реальная возможность получить скидку на автомобиль. Дополнительно банки предлагают лояльные условия для госпрограммы», – отметили в пресс-службе Банка Уралсиб.

Как отмечает директор по развитию розничного бизнеса Росгосстрах Банка Марина Дембицкая, клиенты, которые приобретают автомобиль как многодетная семья, – это сложившиеся люди, которые уже хорошо умеют планировать бюджет и четко понимают свои потребности. Поэтому программа для многодетных семей сработала почти в два раза лучше, чем для покупателей первого авто. Участники же программы «Первый автомобиль» – это молодые люди, для которых данное предложение является хорошей возможностью приобрести автомобиль по более низкой цене, но востребованность в данном сегменте ниже, чем среди семейных автолюбителей.

«По статистике, только 30% неопытных водителей берут свой первый автомобиль в кредит, еще 30% стараются использовать другие возможности, в т.ч. подержанные модели на случай ущерба, а оставшиеся 40% после получения прав еще какое-то время не водят машину и не нуждаются в ее покупке», – рассказала Марина Дембицкая.

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