05.05.19 Прочитали 52 раз

ВТБ выдал более 5 тысяч кредитов по госпрограммам «Первый / Семейный автомобиль»

ВТБ выдал более 5 тысяч кредитов по госпрограммам «Первый / Семейный автомобиль»

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ВТБ в марте 2019 года возобновил участие в государственной программе льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». В настоящее время банк выдал более 5 тыс. кредитов на сумму 2,3 млрд рублей. Об этом аналитическому агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе ВТБ, отметив, что доля госпрограмм в общем объеме выдач автокредитов достигала 33% за март - апрель.

Как отмечают в пресс-службе ВТБ, государственная программа позволяет снизить финансовую нагрузку при приобретении автомобиля, этим и объясняется ее востребованность у заемщиков. В ВТБ наибольший интерес у клиентов вызывает программа «Семейный автомобиль». В 2018 и 2019 гг. на нее приходится более 60% от всех выдач госпрограммы, благодаря более широкому сегменту клиентов, изначально подпадающих под ее условия.

Наибольшим спросом у участников госпрограммы в ВТБ являются автомобили марки LADA: они занимают 80% продаж в программе «Семейный автомобиль» и 70% – в программе «Первый автомобиль». На втором месте – Hyundai (10%), который интересен клиентам, приобретающим автомобиль впервые. Среди многодетных семей его доля занимает около 6% выдач. На третьем месте – KIA с долей 5% и 3% соответственно. Как отмечается, данные марки автомобилей также популярны и по остальным программам автокредитования ВТБ.

Подробнее об эффективности мер господдержки на российском рынке – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

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, источник: www.autostat.ru

Теги: продажи автокредитование господдержка льготные автокредиты f&i

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