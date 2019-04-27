УАЗ реализовал в марте по госпрограммам «Первый / Семейный автомобиль» 135 внедорожников

За март по госпрограммам «Первый/Семейный автомобиль» продано 135 внедорожников УАЗ «Патриот» и «Хантер», в том числе через банки-партнеры программы УАЗ-Финанс – 97 машин. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе «Соллерс», отметив, что основная часть из этих автомобилей была реализована по программе «Семейный автомобиль». Наибольшей популярностью среди участников программ продолжает пользоваться флагманский внедорожник УАЗ «Патриот».

Всего по итогам прошлого месяца российские дилеры УАЗа реализовали 3089 автомобилей – на 9% больше, чем годом ранее. За первый квартал 2019 года в России было продано 7734 автомобиля УАЗ, что на 4% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Как сообщалось ранее, Ульяновский автозавод в 2019 году планирует увеличить долю кредитных продаж, в том числе за счет подключения дополнительных партнеров, а также благодаря возобновлению программ государственной поддержки. В настоящий момент партнерами программы УАЗ-Финанс являются Банк ВТБ, Сетелем Банк и Совкомбанк, так как именно эти банки предложили наилучшие условия для клиентов УАЗ.

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