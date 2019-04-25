Почти 5 тысяч KIA Rio реализовано по госпрограммам «Первый / Семейный автомобиль»

Компания KIA в рамках госпрограмм «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль» в марте-апреле реализовала почти 5 тыс. автомобилей Rio, из них почти 3 тысячи – в прошлом месяце. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе KIA, отметив, что участники госпрограмм чаще выбирали Rio X-line.

Напомним, с 1 марта 2019 года компания KIA продолжила участие в государственных программах льготного автокредитования «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль». Партнерами программы KIA Finance, как и ранее, выступают Сетелем Банк и Русфинанс Банк. В рамках этих программ господдержки KIA совместно с банками-партнерами предлагает клиентам выгоду 10% на приобретение моделей Rio и Rio X-Line в кредит. Право на участие в программах получают граждане Российской Федерации, имеющие трех или более несовершеннолетних детей или оформляющие автомобиль в собственность впервые. Для жителей Дальневосточного федерального округа объем скидки составляет 25%. К участию в программах допущены только автомобили, произведенные не ранее января 2019 года на территории Российской Федерации, оборудованные двигателем российского производства (либо выпущен в рамках СПИК) и системой «ЭРА-ГЛОНАСС». Максимальная стоимость участвующих в государственных программах автомобилей составляет 1 млн рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», доля продаж с использованием кредитных предложений KIA Finance составила в марте более 46% от розничных продаж автомобилей KIA. За первый квартал 2019 года предложениями KIA Finance и банков-партнеров воспользовалось более 16 тысяч клиентов (+12%).

В целом российские дилеры KIA реализовали в марте 19560 автомобилей – это 2,4% больше, чем годом ранее. По итогам первых трех месяцев 2019 года в России было продано 52982 автомобиля KIA, что на 1,5% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате KIA удерживает лидерство среди иностранных автопроизводителей в России, а рыночная доля марки достигла 13,5%.

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