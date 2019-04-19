В 1 квартале средняя премия по ОСАГО вновь снизилась

По итогам первого квартала 2019 средняя премия по ОСАГО снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 4% - с 5,8 до 5,6 тыс. рублей. Средняя выплата выросла на 2,5% - с 64,4 до 66,0 тыс. рублей. При этом сумма начисленных премий уменьшилась на 1% - с 46,42 до 45,96 млрд рублей, а сумма выплат, напротив, выросла на 10% - с 33,47 до 36,74 млрд рублей. Об этом свидетельствуют предварительные данные Российского союза автостраховщиков (РСА) за первый квартал 2019 года.

Количество заключенных договоров ОСАГО за первый квартал 2019 года выросло на 2,9% - с 8,05 до 8,28 млн штук. Количество заявленных и урегулированных убытков также выросло: заявленных стало больше на 10,1% (рост с 579,56 до 638,20 тыс. штук), а урегулированных - на 7,1% (увеличение с 519,61 до 556,65 тыс. штук). На 3,56% снизилась также и средняя премия по ОСАГО для автомобилей физлиц - с 5,60 до 5,40 тыс. рублей, следует из данных АИС РСА.

Президент РСА Игорь Юргенс отмечает, что снижение средней премии по ОСАГО было ожидаемо и является, главным образом, следствием усиления конкуренции между страховыми компаниями на этом рынке. "Рост количества заключенных договоров также является позитивной тенденцией и говорит о том, что подавляющее число автовладельцев не намерено уклоняться от обязанности покупать полисы обязательной "автогражданки"", - полагает президент РСА.