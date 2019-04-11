11.04.19 Прочитали 174 раз

ВТБ Лизинг предлагает автомобили Volvo S90 на специальных условиях

ВТБ Лизинг предлагает автомобили Volvo S90 на специальных условиях

Мониторинг цен на новые автомобили
Все ежемесячные обзоры

ВТБ Лизинг запускает программу на приобретение специальной серии автомобилей Volvo S90 T4 FWD Inscription для юридических лиц. Стоимость транспортного средства по специальному предложению начинается от 2 млн 750 тыс. рублей, сообщает пресс-служба лизинговой компании.

В рамках новой программы ВТБ Лизинг окажет клиенту помощь в подготовке документов на покупку, оформлении страхового полиса, а также постановке автомобиля на учет в ГИБДД. Таким образом, приобретая автомобиль в лизинг, юридическое лицо получает готовое к эксплуатации транспортное средство.

Предложение ВТБ Лизинг действует до 30 июня текущего года и распространяется на модификацию Volvo S90 T4 FWD Inscription 2019 года выпуска мощностью 190 л.с. с автоматической коробкой передач.

Быстро узнать стоимость автомобиля на рынке – с помощью калькулятора «Оценить авто».

 

, источник: www.autostat.ru

Теги: лизинг спецпредложения премиум-марки f&i volvo volvo s90

Подпишись на наш канал Яндекс.Дзен и получай персональные новости.

Новости на тему

Volvo S90 доступен в лизинг на специальных условиях

5 апреля 2019

Все новости

Статьи на тему

Бренды и автопроизводители: кто есть кто в 2018-м? («АВТОСТАТ»)

16 июля 2018

Все статьи

Инфографика на тему

Индекс потребительской лояльности (NPS) среди премиум-брендов

18 февраля 2019

Вся инфографика
 