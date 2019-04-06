Автомобили Jeep и Fiat доступны в лизинг на специальных условиях

Компания «Каркаде» объявила о старте новых совместных программ с Jeep и Fiat. Автомобили этих марок можно приобрести в лизинг на специальных условиях, сообщает пресс-служба «Каркаде».

Так, специальная программа направлена на приобретение коммерческого транспорта Fiat в лизинг: Doblo Panorama и Doblo Cargo, полноприводный пикап Fullback и флагманский коммерческий автомобиль Ducato. Компания «Каркаде» предлагает своим клиентам сниженные лизинговые тарифы, комфортный график платежей, включение страховых полисов в ежемесячные платежи. На сегодняшний день данные автомобили можно приобрести в лизинг по специальному предложению от 982 руб./день на 36 месяцев.

Кроме того, компания «Каркаде» запустила программу лизинга на автомобили Jeep. Внедорожники и кроссоверы можно приобрести с экономией до 40% на налогах. Экономия достигается за счет возмещения НДС и снижения налогооблагаемой базы на прибыль. Клиенты могут получить до 716 тыс. рублей выгоды по сравнению с ценой автосалона и КАСКО в рассрочку при покупке Jeep в лизинг. На специальных условиях «Каркаде» можно приобрести обновленный Jeep Grand Cherokee Limited.

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