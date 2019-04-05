05.04.19 Прочитали 148 раз

Volvo S90 доступен в лизинг на специальных условиях

Volvo S90 доступен в лизинг на специальных условиях

Мониторинг цен на новые автомобили

20.03.19

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от 7 200 руб.

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Компания «Сбербанк Лизинг» предлагает особое предложение на специальную серию Volvo S90 Inscription. В рамках акции автомобиль доступен клиентам компании по сниженной цене, а также предлагается возможность оформления договора лизинга на срок от 12 до 48 месяцев. Сумма авансового платежа составит от 10%, а минимальная сумма ежедневного платежа – 1418 руб./день, сообщает пресс-служба «Сбербанк Лизинг».

Volvo S90 Inscription комплектуется набором электронных помощников и инновационных систем, таких как автоматическое торможение, технологию ухода от столкновения и предотвращения съезда с дороги, а также систему обнаружения крупных животных на дороге. Помимо этого, интегрированные технологии связи позволяют управлять некоторыми функциями автомобиля удаленно, с помощью специального мобильного приложения. А интерфейс мультимедийной системы Sensus обеспечивает высокий уровень комфорта для пользователей.

Быстро узнать стоимость автомобиля на рынке – с помощью калькулятора «Оценить авто».

, источник: www.autostat.ru

Теги: лизинг спецпредложения премиум-марки f&i volvo volvo s90

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