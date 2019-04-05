В марте 37% проданных новых автомобилей Mitsubishi реализованы в кредит

АО МС Банк Рус продолжает наращивать кредитный портфель и увеличивать долю проникновения в продажи новых автомобилей Mitsubishi. Кредитная доля банка в розничных продажах автомобилей Mitsubishi в марте составила 37% (1517 автомобилей), сообщает пресс-служба АО МС Банк Рус.

Традиционно самой популярной моделью Mitsubishi, приобретаемой в кредит, стал кроссовер Outlander. В марте 66% автомобилей данной модели было продано в кредит из общего числа Mitsubishi, реализованных с привлечением заемных средств АО МС Банк Рус.

Розничный кредитный портфель АО МС Банк Рус по состоянию на 1 апреля 2019 года увеличился почти в 2 раза по сравнению с тем же периодом 2018 года и составил 21,6 млрд рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в марте российские дилеры Mitsubishi реализовали 4905 автомобилей – на 6% меньше, чем годом ранее. По итогам первых трех месяцев 2019 года в России продано 10653 автомобиля Mitsubishi, что на 4% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Бестселлером Mitsubishi на российском рынке остается кроссовер Outlander, чьи продажи в марте составили 2640 машин (-4%). Второй по популярности моделью Mitsubishi стал рамный внедорожник Pajero Sport, на котором остановили свой выбор 1063 покупателя (-13%). Третье место занял компактный кроссовер Mitsubishi ASX с показателем 765 реализованных автомобилей (+89%).

В 2019 году компания «ММС Рус» планирует реализовать в России более 50 тыс. новых автомобилей (+10% к фактическому результату 2018 года), что позволит занять до 2,5% доли российского рынка легковых автомобилей. Этому будут способствовать обновление дилерской сети в соответствие с новыми стандартами марки и запуск нового пикапа L200, а также разработка новых поддерживающих программ для стимулирования продаж.