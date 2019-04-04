Volkswagen в апреле стимулирует продажи автомобилей в кредит

Компания Volkswagen разработала специальные предложения на покупку своих автомобилей в апреле 2019 года. Так, для бестселлера Polo Volkswagen предлагается кредитная ставка от 5,9%, а по программе кредитования «Volkswagen Гарант» ежемесячный платеж составит от 2900 рублей, сообщает пресс-служба немецкой марки.

При покупке кроссовера Tiguan ставка по кредиту составит от 4,4% при условии участия в программе «Volkswagen Гарант». На две другие модели сегмента SUV, Teramont и Touareg, распространяются не менее выгодные кредитные предложения программы – при заключении кредитного договора на 12 месяцев, ставка также начинается с 5,9%. Кроме того, с помощью собственной программы кредитования марка поддерживает многодетные семьи – для них ставка составит от 3,9% при покупке 7-местного внедорожника Teramont. В апреле продолжают действие программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», ставки начинаются от 5,9%.

Кроме того, Volkswagen поддерживает клиентов специальными условиями по КАСКО. Тарифы при страховании моделей Tiguan, Teramont и Touareg начинаются от 2,9%. Акция распространяется на новые автомобили 2018 и 2019 года выпуска, купленные за наличные и в кредит.

Собственная программа «Volkswagen Гарант» призвана расширить возможности при покупке автомобилей марки и сохранить привычные комфортные условия жизни за счет сниженной кредитной нагрузки. Клиентам марки предлагаются максимально выгодные условия по ежемесячным платежам – до двух раз ниже в сравнении с классическими программами. Еще одним преимуществом программы является возможность выкупа автомобиля дилером по окончании срока кредитования по цене, зафиксированной при подписании договора.

Напомним, в декабре 2018 года Volkswagen предложил своим клиентам новую услугу – подбор и покупка автомобиля онлайн. Заказать можно любую модель марки, которая находится в наличии у выбранного клиентом дилерского центра. В апреле при внесении предоплаты онлайн клиент получает в подарок аксессуар на сумму 5000 рублей. На сегодняшний день 10 дилерских центров Volkswagen по всей России предлагают свои автомобили с возможностью онлайн-оплаты.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого квартала 2019 года российские дилеры Volkswagen в марте реализовали 22075 автомобилей, что на 4% больше по сравнению с прошлым годом.

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