АО МС Банк Рус и «Европлан» заключили договор об открытии кредитной линии

АО МС Банк Рус заключил сделку с АО «ЛК «Европлан», крупнейшей лизинговой компанией России. Кредитная линия на 600 млн рублей на срок 27 месяцев была открыта банком для финансирования лизинга автомобилей, сообщает пресс-служба крединой организации.

Помимо партнерства с дочерним банком корпорации Mitsubishi, АО «ЛК «Европлан» также сотрудничает с официальным дистрибьютером автомобилей Mitsubishiв России – компанией «ММС Рус». Так, за 2018 год компания АО «ЛК «Европлан»приобрела и передала в лизинг почти в 1,5 раза больше новых автомобилей Mitsubishi, чем годом ранее.

Председатель правления АО МС Банк Рус Саваии Норихиро выразил уверенность, что сотрудничество с компанией АО «ЛК «Европлан» будет взаимовыгодным и долгосрочным. В свою очередь, генеральный директор АО «ЛК «Европлан» Александр Михайлов отметил, что предложения МС Банк Рус действительно являются интересными и особенными на рынке финансирования компаний автомобильного сектора.