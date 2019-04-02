Лизинговые компании начали работать с электронными паспортами транспортных средств

Лизинговое сообщество начало работать с электронными паспортами транспортных средств. На днях состоялись первые сделки по передаче транспортных средств с ЭПТС от лизингодателей в пользование лизингополучателям, сообщает пресс-служба АО «Электронный паспорт». Как отмечается, переход на использование ЭПТС предоставляет лизинговым компаниям ряд дополнительных возможностей и способствует повышению эффективности бизнеса.

Так, АО «Сбербанк Лизинг» (Поволжский филиал компании) в марте передал в лизинг полуприцеп-цистерну марки Сеспель SF3B с электронным паспортом. Транспортное средство реализовано через компанию ТД «АвтоИндустрия», которая является официальным дилером производителя – компании «Сеспель».

Кроме того, АО «ЛК «Европлан» передала лизингополучателю 10 грузовых полуприцепов общего назначения марки «Тонар» с электронными паспортами. Получателем стала транспортно-экспедиционная компания «CLC Group» («СиЭлСи Групп»).

В рамках сделок транспортные средства с ЭПТС прошли по цепочке реализации: производитель – дилер – лизингодатель – лизингополучатель с внесением сведений о собственнике и о лизинге в Систему электронных паспортов на каждом этапе и последующей регистрацией этих транспортных средств в ГИБДД.

Напомним, в соответствии с решением Евразийской Экономической Комиссии, в России и других государствах-членах ЕАЭС сейчас действует переходный период, предусматривающий постепенный переход на использование электронных паспортов транспортного средства (ЭПТС). Система электронных паспортов транспортных средств призвана сделать максимально прозрачными все операции с автомобилем и достоверность его истории. Также, как и ранее, ЭПТС будет содержать сведения об основных технических характеристиках транспортного средства, идентификационные данные основных агрегатов, сведения о постановке на учет и снятии с учета. Наличие более полной и детальной информации о транспортном средстве в электронном паспорте позволит обезопасить участников рынка от различных злоупотреблений в отношении автомобилей.