Эксклюзивная серия Volvo S90 доступна в лизинг на специальных условиях

Компания «Каркаде», являясь официальным лизинговым провайдером Volvo Car Лизинг, открыла предзаказ на покупку эксклюзивной серии седана бизнес-класса Volvo S90 на специальных условиях – в лизинг на 3 года без переплат.

Условия лизинга Volvo S90: комфортный первый платеж в 30%, на 36 месяцев с переплатой 0 рублей и возмещением НДС начиная с первого платежа, сообщает пресс-служба «Каркаде». Так, инвестиции в седан стоимостью 2 млн 750 тыс. рублей, составят 1 млн 818 тыс. 809 рублей, а экономия на налогах – возврате НДС и снижении налога на прибыль достигает 909 тыс. 405 рублей. Специальное предложение суммируется с другими преимуществами лизинга «Каркаде», поэтому обновить автомобиль получится еще выгоднее.

При этом «Каркаде» не ограничивает клиентов рамками условий специальной программы, финансовые консультанты всегда помогут настроить удобный график с учетом особенностей бизнеса: первый платеж от 4% до 50%, срок лизинга от 12 до 60 месяцев, последний (выкупной) платеж от 1% до 15%.

По итогам 2018 года компания «Каркаде» увеличила количество договоров лизинга автомобилей Volvo на 86%. В результате «Каркаде» заняла второе место среди лизинговых компаний по объему продаж шведского бренда – каждый пятый автомобиль Volvo, приобретенный в лизинг, профинансирован «Каркаде».