ВТБ Лизинг предлагает автомобили Audi A6 на специальных условиях

В ВТБ Лизинг действует программа на приобретение автомобилей Audi A6 55 TFSI quattro для юридических лиц с преимуществом до 15% от рекомендованной розничной цены. В рамках новой программы лизинговая компания окажет помощь клиенту со страхованием, подготовкой документов на покупку, постановкой автомобиля на учет в ГИБДД, сообщает пресс-служба ВТБ Лизинг.

Таким образом, оформляя автомобиль в лизинг, юридическое лицо получает готовое к эксплуатации транспортное средство. В рамках акции клиенты могут воспользоваться программами Trade-in и «Премия Лояльности», которые доступны во всех официальных дилерских центрах Audi.

«ВТБ Лизинг предоставляет своим клиентам широкую линейку легковых автомобилей, состоящую из 45 марок. При этом бренд Audi является традиционным лидером бизнес-класса», – отмечает заместитель генерального директора ВТБ Лизинг Евгений Татаринов.