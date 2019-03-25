Каждый второй автомобиль Ford в 2018 году был продан в кредит

В 2018 году в кредит было реализовано около 15 тыс. автомобилей, из них по фирменной программе Ford Credit – более 11 тыс. машин. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе Ford Sollers, отметив, что примерно каждый второй автомобиль Ford, реализованный физическому лицу в прошлом году, был продан в кредит. При этом модель Ford Kuga выбрали 45% клиентов Ford Credit, Ford Focus – 25%, Ford Explorer – 10%.

Напомним, программа Ford Credit – собственная программа «Форд Соллерс Холдинга», реализуемая совместно с банком-партнером «Сетелем Банк». Как отмечается, популярностью пользуется флагманская программа Ford Options, предусматривающая возможностью для клиента постоянно обладать новым автомобилем, на который распространяется гарантия. При этом владельцу гарантирован выкуп автомобиля и сниженный по сравнению со стандартными кредитными программами ежемесячный платеж и выгодная ставка, которая для покупателей Ford Focus, Ford Kuga, Ford EcoSport и Ford Explorer составляет всего 5,7%.

Следуя мировым трендам, потребители сегодня предпочитают пакетные предложения, позволяющие приобретать вместе с автомобилем услуги, связанные с его владением. Поэтому новая программа «Ford Options Все включено!», запущенная в 2018 году, предусматривает включение в ежемесячный платеж ТО и КАСКО на весь срок кредита, причем по специальным (сниженным) тарифам. Ежемесячный платеж по данной программе сопоставим со среднестатистическим платежом по стандартной программе без включенного пакета ТО и многолетнего КАСКО.

Постоянные Клиенты Ford Credit могут рассчитывать не только на особый сервис, но и на определенные привилегии по обновлению своего текущего Ford: -1,5% годовых по сравнению с программой Ford Credit для других клиентов.

«Наши кредитные программы уже зарекомендовали себя как популярный продукт среди наших клиентов, каждый второй автомобиль бренда был приобретен в кредит. В том числе мы уделяем особое внимание лояльным клиентам и предлагаем для них особые условия по приобретению нового автомобиля Ford. В этом году мы также будем развивать и совершенствовать наши предложения, чтобы соответствовать не только рынку, но и запросам наших клиентов», – рассказали в пресс-службе Ford Sollers.

Напомним, с 1 марта компания Ford Sollers также возобновила продажи автомобилей по государственным программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» с дополнительной выгодой от производителя. В этом году в список автомобилей, участвующих в госпрограммах, вошли Ford Focus и Ford Fiesta. Как заявили агентству «АВТОСТАТ» в пресс-службе Ford Sollers, в компании рассчитывают на то, что подобные меры позитивно скажутся на индустрии и спросе на рынке в целом. Со своей стороны в дополнение к компенсации в 10% от стоимости автомобиля, предоставляемой всем участникам государственных программ, покупатели Ford могут получить дополнительную выгоду благодаря собственным предложениям от Ford Sollers. Суммарная экономия может достигать 279 тыс. рублей для Ford Focus в новой комплектации «Ультра Комфорт» с богатым набором стандартного оборудования.

Напомним, в 2018 году за время действия программы было реализовано более 2,5 тыс. автомобилей Ford по госпрограммам «Первый» и «Семейный автомобиль». При этом интерес клиентов между программы разделился почти поровну: на «Семейный автомобиль» пришлось 54% продаж госпрограмм, а на «Первый автомобиль» – 46%.