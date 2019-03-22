По программам «Первый / Семейный автомобиль» планируется реализовать не менее 27 тысяч машин

В рамках программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», которые были возобновлены на всей территории России с 1 марта 2019 года, планируется реализовать не менее 27 тыс. автомобилей. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ, напомнив, что совокупный бюджет программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» в 2019 году составит 3 млрд рублей.

Как ожидают в Банке Уралсиб, учитывая трехкратное снижение бюджета по сравнению с прошлым годом, программы будут завершены в течение двух месяцев. Таким образом, поддержка спроса на автомобили в текущих условиях будет иметь краткосрочный характер, подчеркнули в пресс-службе Банка Уралсиб.

По оценкам Русфинанс Банка, действие программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» продлится в течение 2-2,5 месяцев. «В целом, действующие программы станут одним из ключевых драйверов спроса на рынке автокредитования в России, что позволяет рассчитывать на рост отрасли в первом полугодии. И мы надеемся, что банки совместно с автопроизводителями найдут новые инструменты для поддержания спроса до конца года», – заявила агентству «АВТОСТАТ» директор департамента автокредитования Русфинанс Банка Наталья Русова.

По условиям программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» в 2019 году скидка предоставляется на уплату первоначального взноса в размере 10% от стоимости, приобретаемого автомобиля, либо 25% стоимости автомобиля, приобретаемого на территории Дальневосточного Федерального округа. При этом максимальная стоимость автомобиля в 2019 году снижена до 1 млн. рублей, что, как отмечают в Минпромторге РФ, позволит сконцентрировать поддержку на наименее социально-защищенных слоях населения и наиболее массовом сегменте автомобилей.

По мнению начальника управления организации продаж и партнерских программ департамента автобизнеса – вице-президента ВТБ Владимира Высоцкого, в 2019 году спрос массового потребителя будет удовлетворен, поскольку условия программы по-прежнему привлекательны и будет интересны автолюбителям. В краткосрочной перспективе она окажет поддерживающее влияние на рынок.

В свою очередь, Наталья Русова из Русфинанс Банка отмечает, что снижение предельной цены автомобиля связано, в первую очередь, с сокращением объема бюджета на программы в этом году. При этом в перечень 2019 года включено большинство популярных моделей, поэтому госпрограммы будут востребованы у заемщиков. Ограничения могут повлиять на комплектацию автомобиля, которую смогут выбрать клиенты.

В результате снижения ценового порога число участвующих в госпрограммах автомобилей у ряда производителей сократилось до одной-двух моделей. Так, у Ford в льготном списке остались Focus и Fiesta, у KIA – седан Rio и кросс-хэтчбек Rio X-Line, у Nissan – кроссовер Terrano, у Volkswagen – седан Polo, у Skoda – лифтбэк Rapid. Не изменился состав участников у Hyundai (седан Solaris и кроссовер Creta), Datsun (седан on-DO и хэтчбек mi-DO), УАЗ (внедорожники «Патриот» и «Хантер») и GM-АВТОВАЗ (внедорожник Chevrolet Niva). А наибольшее представительство в программах господдержки сохранили Renault (седан Logan, хэтчбек Sandero, кроссоверы Duster и Kaptur), а также АВТОВАЗ, чей модельный ряд в полном составе доступен для покупателей-льготников.

«Уже в первые дни после введения госпрограмм входящий поток на кредит заметно увеличился. Если до запуска программы на автомобили LADA подавалось от 3-5 заявок на кредит в день, то теперь это число возросло до 6-10», – рассказала агентству «АВТОСТАТ» директор по продажам финансовых услуг в ГК «Прагматика» Екатерина Табачко.