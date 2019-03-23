Каждый третий автомобиль BMW продается в кредит от BMW Банка

По итогам 2018 года BMW Банк профинансировал 11883 новых автомобилей BMW (+17%) с долей проникновения кредитных продаж в размере 33%. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщила генеральный директор BMW Банка Анна Морозова. По количеству выданных кредитов безусловными лидерами являются BMW 5 и 3 серии, в то же время по доле кредитных продаж выделяются такие модели как BMW 1 и 3 серии, BMW Х1 и Х4. Таким образом, BMW 3 серии, являясь объемообразующей моделью в портфеле, достиг доли проникновения более 40%.

«По финансированию автомобилей с пробегом за 2018 год мы достигли доли 8%, что демонстрирует продолжение стабильного прироста, начиная с 2014 года. И в этом году нашим приоритетом является дальнейшее развитие направления автомобилей с пробегом и увеличение доли кредитных продаж», – рассказала Анна Морозова.

BMW Банк регулярно запускает специальные программы кредитования с привлекательными процентными ставками и условиями по кредиту – первый взнос от 0%, наличие программ с остаточным платежом, возможность финансирования по двум документам, специальные условия для повторных клиентов. «Кроме того, работая в тесной связке с автопроизводителем и дилерами, мы хорошо знаем наших клиентов, и можем предложить им индивидуальные условия кредитования для каждой модели автомобиля. Все наши кредитные программы, а также совместные кампании с автопроизводителем успешно реализовываются дилерской сетью BMW Group в России, которая насчитывает более 65 дилеров», – отмечает Анна Морозова.

В планах BMW Банка на 2019 год – дальнейшее предложение уникальных программ кредитования, позволяющих приобрести различные модели BMW и MINI, а также мотоциклов BMW на выгодных условиях. Также в этом году BMW Банк намерен уделить особое внимание развитию клиентоориентированных сервисов, в том числе предложение онлайн-услуг и мобильных приложений для клиентов. «Каждый третий автомобиль BMW приобретается в кредит или лизинг от BMW Банка – вот наш ориентир на этот год», – заявила Анна Морозова.