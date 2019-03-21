Mitsubishi Outlander и Pajero Sport доступны в кредит на специальных условиях

АО МС Банк Рус совместно с компанией «ММС Рус», официальным дистрибьютером автомобилей Mitsubishi в России, объявили об усилении специальных условий кредитования и запуске кредитного предложения «0% на 3 года» на ключевые модели бренда – Mitsubishi Outlander и Mitsubishi Pajero Sport.

Как сообщает пресс-служба АО МС Банк Рус, предложение действует при первоначальном взносе от 20% и сроке кредита 2 или 3 года. Подать заявку на кредит по специальному кредитному предложению можно до конца марта. Дополнительную выгоду клиент может также получить при сдаче своего старого автомобиля официальному дилеру Mitsubishi по трейд-ин.

«С начала этого года мы реализовали 1909 автомобилей Outlander и Pajero Sport в кредит. Мы уверены, что запуск кредитного предложения «0% на 3 года» увеличит достигнутые результаты», – заявил председатель правления АО МС Банк Рус Саваии Норихиро.