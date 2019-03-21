21.03.19 Прочитали 144 раз

«Каркаде» в 2019 году реализовала более 120 автомобилей по госпрограмме льготного лизинга

«Каркаде» в 2019 году реализовала более 120 автомобилей по госпрограмме льготного лизинга

Обзор рынка новых коммерческих автомобилей в России

28.02.19

MS Excel (xlsx)

от 9 000 руб.

В корзину
Все ежемесячные обзоры

Лизинговая компания «Каркаде» подвела промежуточные итоги участия в госпрограмме льготного лизинга. В период с 22 января по 12 марта 2019 года клиенты компании «Каркаде», которые воспользовались выгодными условиями программы, сэкономили порядка 22 млн рублей. В лизинг было передано более 120 автомобилей компаниям малого и среднего бизнеса в различных областях деятельности, сообщает пресс-служба «Каркаде».

С 27 февраля 2019 года завершилась программа «Льготный лизинг 2019» по субсидированию коммерческой техники в связи с окончанием средств, выделенных Минпромторгом РФ. На данный момент осуществляется прием заявок на пассажирский транспорт (автобусы).

Напомним, условия программы позволяют приобрести транспорт со скидкой до 12,5% от стоимости автомобиля отечественной сборки, произведенного после 01 декабря 2018 года. Льготная программа на некоторые автомобили может суммироваться с корпоративными скидками.

, источник: www.autostat.ru

Теги: продажи лизинг господдержка льготный лизинг f&i

Подпишись на наш канал Яндекс.Дзен и получай персональные новости.

 

Новости на тему

Subaru в 2018 году увеличила кредитные продажи на 22%

сегодня, 08:34

Все новости

Статьи на тему

Продажи коммерческого транспорта в 2019 году могут уйти в минус («Ведомости»)

15 марта 2019

Все статьи

Инфографика на тему

ТОП-10 марок по доле рынка новых и подержанных автомобилей

19 марта 2019

Вся инфографика