«Каркаде» в 2019 году реализовала более 120 автомобилей по госпрограмме льготного лизинга

Лизинговая компания «Каркаде» подвела промежуточные итоги участия в госпрограмме льготного лизинга. В период с 22 января по 12 марта 2019 года клиенты компании «Каркаде», которые воспользовались выгодными условиями программы, сэкономили порядка 22 млн рублей. В лизинг было передано более 120 автомобилей компаниям малого и среднего бизнеса в различных областях деятельности, сообщает пресс-служба «Каркаде».

С 27 февраля 2019 года завершилась программа «Льготный лизинг 2019» по субсидированию коммерческой техники в связи с окончанием средств, выделенных Минпромторгом РФ. На данный момент осуществляется прием заявок на пассажирский транспорт (автобусы).

Напомним, условия программы позволяют приобрести транспорт со скидкой до 12,5% от стоимости автомобиля отечественной сборки, произведенного после 01 декабря 2018 года. Льготная программа на некоторые автомобили может суммироваться с корпоративными скидками.