Subaru в 2018 году увеличила кредитные продажи на 22%

В рамках кредитной программы Subaru Drive за 2018 год было реализовано 1909 автомобилей, что на 22% больше по сравнению с предыдущим годом. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе «Субару Мотор», отметив, что доля кредитных продаж в прошлом году составила 23%.

Наибольшим спросом пользовался среднеразмерный кроссовер Forester с показателем 1095 автомобилей. Также в кредит было реализовано 466 компактных кроссоверов XV, 304 универсала повышенной проходимости Outback, 40 седанов бизнес-класса Legacy, а также 4 спортивных полноприводных седана WRX.

Напомним, у Subaru есть специальная кредитная программа Subaru Drive для новых автомобилей. Банками-партнерами являются ЮниКредит Банк, Сетелем Банк, Совкомбанк и ВТБ.

Как заявили в «Субару Мотор», в 2019 году компания планирует продолжать развивать кредитную программу с увеличением доли кредитных продаж в общем объеме. Кроме того, в дальнейшем планируется развивать направление продажи сертифицированных автомобилей с пробегом, для которых также будут доступны фирменные программы кредитования.