«Сбербанк Лизинг» совершил первую в России сделку с электронным ПТС

Компания «Сбербанк Лизинг» впервые заключила сделку, полностью осуществленную с использованием системы электронных ПТС. Отличием этой сделки от предыдущих, заключенных в России с использованием системы электронных паспортов, стало прохождение ЭПТС по всей цепочке сделки от производителя и дилера до конечного лизингополучателя, сообщает пресс-служба «Сбербанк Лизинг».

Сделку осуществил Поволжский филиал компании, передав в лизинг полуприцеп-цистерну SF3B28 стоимостью 2,7 млн рублей. Транспортное средство реализовано через компанию ТД «АвтоИндустрия», которая является официальным дилером производителя.

ЭПТС – электронный паспорт транспортного средства, в котором содержится вся информация об автомобиле и ее владельцах. ЭПТС оформляется и хранится в автоматизированной системе электронных паспортов и необходим при работе с органами ГИБДД.

Напомним, в соответствии с решением Евразийской Экономической Комиссии, в России и других государствах-членах ЕАЭС сейчас действует переходный период, предусматривающий постепенный переход на использование электронных паспортов транспортного средства (ЭПТС). По окончании переходного периода, действующего до 1 ноября 2019 года, бумажные ПТС на новые транспортные средства выдаваться не будут. При этом автовладельцы, имеющие автомобили с бумажными ПТС, смогут продолжать ими пользоваться. Обязательного обмена бумажного ПТС на электронный паспорт не предусмотрено. Хождение паспортов, выданных ранее, не будет ограничено сроками.

Система электронных паспортов транспортных средств призвана сделать максимально прозрачными все операции с автомобилем и достоверность его истории. Также, как и ранее, ЭПТС будет содержать сведения об основных технических характеристиках транспортного средства, идентификационные данные основных агрегатов, сведения о постановке на учет и снятии с учета. Наличие более полной и детальной информации о транспортном средстве в электронном паспорте позволит обезопасить участников рынка от различных злоупотреблений в отношении автомобилей.