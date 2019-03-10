Автомобили Suzuki доступны в кредит в Совкомбанке на особых условиях

Компания «Сузуки Мотор Рус» совместно с Совкомбанком запустили специальную программу автокредитования для новых автомобилей Suzuki. Уровень процентных ставок по программе кредитования составит от 2,24% годовых; размер минимального первоначального взноса – от 0%, а максимальный срок кредита по программе достигает 6 лет. Предложение распространяется на весь модельный ряд Suzuki, сообщает пресс-служба Совкомбанка.

«Строя оптимистичные планы по завоеванию рынка в России, бренд Suzuki рад предложить своим клиентам больше возможностей для приобретения настоящих японских автомобилей. Партнерство с Совкомбанком станет еще одной ступенью к расширению программ поддержки продаж автомобилей Suzuki», – заявил генеральный директор «Сузуки Мотор Рус» г-н Такахаси Юта.

В 2019 году компания «Сузуки Мотор Рус» планирует увеличить продажи в России на 42% к прошлому году до 8500 автомобилей. Этому должен способствовать выход на рынок обновленного кроссовера Vitara, который уже поступил в продажу, а также внедорожника Jimny нового поколения, который приедет в Россию во второй половине текущего года. Также в течение 2019 года Suzuki представит целый ряд специальных версий текущих моделей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2018 года в кредит было реализовано 1800 новых автомобилей Suzuki, что на 100 кредитов больше по сравнению с предыдущим годом. Доля кредитных продаж в общем объеме реализации марки в 2018 году составила 30%. Наибольшим спросом в кредитных продажах пользовалась модель Suzuki Vitara (около 75%), что практически полностью повторяет картину 2017 года. На втором месте как в 2018-м, так и в 2017 году, находится модель Suzuki SX4.

Напомним, Suzuki предлагает клиентам свою программу кредитования – Suzuki Finance, которая позволяет приобрести автомобили бренда на выгодных и максимально гибких условиях. На выбор клиенту предлагается несколько программ кредитования – классическая/ по двум документам и с остаточным платежом. Кроме того, доступна программа кредитования Suzuki Direct, в которой ставка снижена непосредственно в кредитном договоре.